Los hinchas de River dieron su veredicto en el Monumental: ¿aplausos o silbidos tras la final perdida vs Belgrano?

En la previa del choque entre River y Blooming por la Copa Sudamericana, el primer encuentro del Millonario tras la final perdida ante Belgrano de Córdoba, los hinchas presentes en el Monumental manifestaron su descontento con silbidos dirigidos a varios jugadores.

Durante el calentamiento, al anunciarse a los titulares elegidos por el entrenador Chacho Coudet para enfrentar al equipo boliviano, dos futbolistas fueron los principales señalados: Fabricio Bustos, por su pobre desempeño en Córdoba frente al Pirata, y Lautaro Rivero, quien cometió el penal polémico que derivó en el primer gol de Uvita Fernández, clave para frustrar el sueño riverplatense de consagrarse campeón.

En menor medida, también recibió reproches Maximiliano Salas, quien reemplazó a último momento a Facundo Colidio debido a una sobrecarga muscular. Aunque el ex Racing apenas jugó unos minutos en el Kempes y no desentonó, los seguidores le recriminan sus bajos rendimientos durante el semestre.

Entre los suplentes, Giuliano Galoppo fue duramente señalado por la displicencia mostrada en las dos últimas definiciones por penales de River, al igual que Kevin Castaño, quien aún arrastra el peso de su elevado costo. Además, Germán Pezzella, muy lejos del nivel que lo llevó a integrar la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, y Kendry Páez recibieron también fuertes rechazos.

Sin embargo, hubo espacio para los aplausos. Los arqueros Santiago Beltrán y Franco Armani, uno por su destacado presente y el otro por su condición de ídolo, fueron recibidos favorablemente. También fueron bien valorados Tomás Galván, autor de un gol y una asistencia en la final del Torneo Apertura, así como Fausto Vera y Joaquín Freitas. Quien no logró ganarse la aprobación fue Ian Subiabre. En cuanto al director técnico, los aplausos fueron tímidos y se escucharon algunos silbidos de fondo.