Los hermanos rosarinos detrás del último narcoavión, que se fugaron a los tiros y atropellaron a un gendarme

En noviembre del año pasado, un avión boliviano despistó al intentar aterrizar en un campo de Arequito, Santa Fe, y en su interior se encontraron 60 kilos de cocaína. La aeronave quedó cruzada y ladeada sobre un camino.

En un primer momento, se vinculó la droga al capo narco rosarino Brian Bilbao, detenido unos días antes por un cargamento importante. Sin embargo, una investigación liderada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el juez Eduardo Rodríguez De Cruz determinó que no era de su propiedad.

El avión, cuya chapa patente había sido utilizada en varios casos similares, pertenecía en realidad a los hermanos Santiago Emmanuel Borras (35) y Juan Cruz Borras (27). Santiago cumple una condena unificada de cuatro años, con prisión domiciliaria hasta 2029, mientras que Juan Cruz está vinculado comercialmente a «servicios portuarios».

Al igual que Bilbao, los hermanos Borras son oriundos de Rosario, mantienen conexiones con productores bolivianos de cocaína y brindan logística a bandas internacionales que trafican la droga desde Argentina hacia Europa. No obstante, no trabajan para Bilbao, sino que operan su propia organización relacionada directamente con el contrabando a través de puertos en la provincia de Buenos Aires.

Siguiendo la pista de los Borras, la Gendarmería Nacional realizó un operativo el martes pasado en un campo de la zona de Villa Eloísa. Allí aterrizó un avión que desató una serie de sucesos: una fuga, disparos, vehículos incendiados e incluso un gendarme atropellado.

En la nave se encontraron 300 bultos que contenían un total de 321 kilos de cocaína. Los hermanos Borras, que aguardaban en tierra, lograron escapar, pero las fuerzas de seguridad detuvieron a dos ciudadanos bolivianos, el piloto y su acompañante, cuando acudieron a un campo cercano a pedir agua.

El secuestro del avión y la detención de sus pilotos se produjo apenas una semana después de otro operativo exitoso en Vera, donde se desmanteló una red narco y se incautaron 400 kilos de cocaína que también habían llegado por vía aérea a una pista clandestina.

El hecho ocurrió temprano por la mañana en una zona rural de Villa Eloísa, situada unos 100 kilómetros al oeste de Rosario. Agentes de la Gendarmería, que ya tenían inteligencia sobre un posible aterrizaje, llegaron hasta la pista y encontraron la aeronave averiada.

Los ocupantes del avión y los hermanos Borras intentaron escapar en dos camionetas Fiat Strada y un Volkswagen Gol Trend, abriendo fuego contra los efectivos. Durante la persecución, un gendarme fue atropellado por uno de los vehículos en las inmediaciones de la ruta 178.

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital de Cañada de Gómez, donde quedó internado tras sufrir un traumatismo craneal. Según fuentes oficiales consultadas por Clarín, se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de que los fugitivos podrían estar heridos tras el enfrentamiento, por lo que se emitió un alerta a los centros de salud regionales para monitorear ingresos sospechosos.

Paralelamente, la Brigada de Drogas de la Policía de Santa Fe desplegó un operativo en las localidades de Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta, que culminó con la detención de dos hombres bolivianos, aún sin identificar públicamente. Se confirmó que eran los pilotos de la aeronave y que formaban parte de la banda destinataria de la droga.

La Jefatura de la Región II de la Gendarmería Nacional, con sede en Rosario, puso a disposición la causa a la Justicia Federal para continuar con la investigación.