Los ex CEO’s: de subir escaleras en las corporaciones a ayudar a cruzar el río a las startup

Rodeados por grabados de Berni y desde una oficina con una privilegiada vista a los jacarandás de la avenida Figueroa Alcorta, seis ex CEOs encontraron un nuevo propósito. Sergio Kaufman, con 36 años en Accenture y 12 como CEO, lo definió así: “En la vida corporativa se ingresan y suben escaleras: primero como responsable de área, luego gerente, después socio, hasta que finalmente se terminan las escaleras. Es un punto de inflexión. Decidimos no seguir subiendo escaleras y nos propusimos construirlas”.

De ese planteo surgió Eolas Capital Partner, cuya creación fue vertiginosa. El nombre proviene de la mitología celta, que a diferencia de la tradición griega —donde Eolo es el dios de los vientos— otorga a Eolas el poder del “conocimiento, la experiencia y la sabiduría”.

El equipo está integrado por Nerio Peitiado, ex director de banca mayorista en Santander; Javier Goñi, quien dirigió Ledesma durante ocho años; Gabriel “el pájaro” Martino, ex CEO de HSBC; el abogado Guillermo Lipera; y Santiago Mignon, socio de la consultora PwC y presidente de IDEA. Todos comparten una generación: tienen entre 60 y 65 años. “Somos adolescentes vintage”, bromean.

Al explicar su motivación, resaltan una comunión de valores y una complementariedad de saberes y experiencias. “En las corporaciones atravesamos profundos procesos de reflexión estratégica y situaciones análogas. Hoy tenemos muchas ganas de ayudar y de viabilizar proyectos”, aseguran.

Relatan que suelen encontrarse con ideas espectaculares de jóvenes emprendedores que, en ocasiones, no llegan a funcionar. “Guiarlos para que se encaminen es muy motivador”, destacan.

Para Eolas, la inversión inicial fue aportada de sus propios bolsillos en partes iguales. Sin embargo, están en búsqueda de asociaciones con otros fondos. Aseguran que se diferencian no solo por ofrecer capital, un recurso considerado hoy un commodity, sino por el acompañamiento. “Es muy difícil contratar en el mercado un CEO con treinta años de experiencia que te ayude a repensar una estrategia o a abordar el mercado. Esa es nuestra propuesta: ayudar a implementar”, puntualizan.

Otra herramienta que ponen a disposición es su extensa red de contactos personales, que facilita el acceso a diferentes áreas para quienes recién comienzan.

“Tratamos de ir juntos y cruzar la primera parte del río, donde muchos se ahogan. Somos smart money, por la inteligencia que aportamos. Los emprendedores suelen estar muy enfocados en sus ideas, pero se traban en aspectos como elegir un proveedor o desarrollar la app. De esta manera, entablamos una relación muy fructífera: permanentemente nos consultan acerca de sus necesidades reales. Hay una combinación de energía y respeto, lo que genera una relación dinámica y colaborativa”.

El grupo se reúne semanalmente para analizar proyectos, decidiendo por unanimidad y asignando a dos socios como tutores de cada iniciativa. Hasta ahora, ya invirtieron en dos startups y están próximos a desembolsar capital en una tercera.

Una de ellas es Amar Mascotas, que está evolucionando hacia una prepaga para animales en un país donde la tasa de natalidad humana cae rápidamente y ciudades como Buenos Aires cuentan con más mascotas que niños. La otra es SAVE, especializada en ahorro con propósito, que diseña estrategias personalizadas para alcanzar metas específicas, como viajar al Mundial de fútbol.

Respecto a los criterios para elegir dónde invertir, remarcan: “La idea, la calidad del liderazgo, el equipo, que se piense en grande, tomando Latinoamérica como primer paso, y la capacidad para ejecutar e implementar esas buenas ideas. Nosotros nos involucramos”.

Sobre el clima empresario en el país, opinan: “Hoy las condiciones están dadas para que los negocios puedan desarrollarse, aunque todos esperamos la reactivación del consumo. De nuestra experiencia en firmas líderes, quienes han tenido éxito son los que actuaron sin importar el momento, sin exponerse ni asumir riesgos excesivos, pero siempre construyendo. No somos inversores financieros, somos inversores de conocimiento”.