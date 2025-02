Los detalles del fin de semana largo por los feriados de Carnaval

Descubrí cuándo será el próximo feriado y los días en que se celebrará el carnaval, según el calendario oficial.

Los detalles del fin de semana largo por los feriados de Carnavales.

Uno de los feriados más esperados del año es, sin duda, el fin de semana largo de Carnaval, ya que brinda la oportunidad perfecta para descansar de la rutina o realizar una escapada. Este receso de cuatro días se celebra cada año en febrero, aunque este 2025 tendrá un cambio, ya que el feriado se moverá al lunes 3 y martes 4 de marzo.

Los detalles de los carnavales

En febrero de 2025 no habrá feriados nacionales ni días no laborables, por lo que habrá que esperar hasta marzo para disfrutar de un nuevo descanso. Los carnavales se celebrarán el lunes 3 y martes 4 de marzo, creando un fin de semana largo ideal para descansar o aprovechar para una escapada. Este feriado brinda una excelente oportunidad para desconectar de la rutina, disfrutar de actividades recreativas y pasar tiempo con amigos y familia.

Los feriados por Semana Santa

La Semana Santa en 2025 se celebrará del domingo 13 al domingo 20 de abril, comenzando con el Domingo de Ramos y concluyendo el Domingo de Pascua. De acuerdo con el calendario oficial de feriados, el fin de semana largo de Semana Santa se extenderá desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de abril, brindando a los ciudadanos una excelente oportunidad para descansar o participar en actividades religiosas y culturales.

Todos los feriados del 2025

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos

25 de mayo: Revolución de Mayo

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad .