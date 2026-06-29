Los detalles de cómo fue el operativo para que Bart, el perro argentino, encontrara a dos nenes vivos entre los escombros del terremoto en Venezuela

Tras más de 96 horas desde los dos terremotos que sacudieron Venezuela, los rescatistas de todo el mundo coincidían en una conclusión: comenzaba la etapa de los milagros, ya que rescatar personas con vida entre los escombros se volvía cada vez más difícil.

Sin embargo, en la madrugada del domingo se produjo uno de esos milagros, con un protagonismo especial de origen argentino. Bart, un perro de la Armada Argentina que integra el equipo del Estado Mayor Conjunto del Ejército, logró identificar la zona exacta para acceder y rescatar a dos niños con vida en La Guaira.

De raza belga malinois, Bart es uno de los cuatro perros que el equipo argentino desplegó para trabajar en las ruinas. Su compañera Frida también se dedica a buscar personas con vida, mientras que los perros Gino y Brooklyn, de la misma unidad, colaboran en la localización de cuerpos.

“Después de trabajar en un punto, nos convocaron para que nuestro perro pudiera confirmar si realmente había vida en un derrumbe, ya que nadie tenía certeza. Bart marcó el objetivo y, sobre todo, indicó la dirección en la que había que avanzar. Eso es muy importante porque el tiempo es oro”, explicó a Clarín el coronel Miguel Wissinger, comandante conjunto de Protección Civil y Emergencias del Estado Mayor Conjunto y jefe del contingente argentino en Venezuela.

Wissinger destacó que “Bart tuvo un desempeño extraordinario, porque logró salir del lugar, lo que a veces es un problema cuando el perro se introduce en espacios complicados”.

Bart es guiado por un militar veterinario, en este caso el teniente de fragata Núñez, acompañado también por el agente civil Cristian Girotti. “Lograron comunicarse con el perro mediante señales que emite, y así se llegó a la conclusión de que había vida. Finalmente, a las 5 de la mañana lograron rescatar a los niños con vida”, agregó el coronel.

“Después de más de 96 horas, fue un verdadero milagro”, resumió Wissinger, quien cuenta con experiencia en otras catástrofes.

Bart fue clave para el hallazgo de los dos niños, ya que inicialmente no se sabía en qué dirección trabajar. “Fue una buena noticia para el contingente, porque salvar incluso una sola vida implica cumplir con la misión”, destacó el militar, quien mantuvo un encuentro con la presidenta interina Delcy Rodríguez al llegar a Venezuela.

Bart lleva cinco años de servicio en la Armada Argentina. Según Wissinger, “es un perro que siempre nos da satisfacciones, se destaca por sobre sus pares, tiene mucha energía y predisposición, va adelante y eso marca la diferencia”.

Al terminar la entrevista con Clarín, el equipo recibió otra alerta por un posible sonido compatible con vida humana debajo de un montículo de escombros, frente a la cancha de fútbol sintético donde está la base de los militares argentinos. Se equiparon y desplegaron nuevamente a Bart y Frida, en un operativo que Clarín acompañó.

Antes de iniciar la búsqueda, se sobrevoló la zona con un dron equipado con tecnología para detectar temperaturas. El aviso surgió luego de que un voluntario aseguró haber escuchado un ruido cuando preguntó si había alguien con vida.

En ese sector, los militares argentinos solicitaron a la Guardia Nacional Bolivariana que cortara el tránsito, para evitar distracciones que pudieran afectar la concentración del perro. Incluso, los motociclistas apagaron sus motores y caminaron para no generar ruidos.

Al mediodía, con temperaturas superiores a los 34 grados, Bart recorrió los escombros, tardó un tiempo y señaló un lugar, aunque esta vez no realizó las señales habituales para alertar a sus cuidadores.

Wissinger explicó que, debido al calor del mediodía, se procura que los perros descansen, se refresquen y alimenten, preparándose para trabajar de noche. “Realmente trabajamos por la noche porque nos permite aprovechar mejor los drones térmicos; por eso, el segundo turno se presta más para la noche”, concluyó el coronel.