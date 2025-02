Los cruces que tensionaron la relación entre Javier Milei y Domingo Cavallo

El exministro de Economía le brindó su apoyo en la previa a las elecciones y el Presidente devolvió la gentileza con el nombramiento de su hija en la OEA. Las declaraciones de los últimos días desgastaron el vínculo, que terminó con el despido de Sonia Cavallo.

Javier Milei echó a la hija de Domingo Cavallo de la embajada Argentina ante la OEA.

“Es el mejor economista de la historia argentina”, solía repetir el por entonces diputado nacional Javier Milei en las entrevistas que daba en la previa a las elecciones presidenciales de 2023. La referencia iba dirigida hacia Domingo Cavallo, ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem.

En aquel momento, Milei era legislador por La Libertad Avanza y defendía fuertemente la gestión que había llevado adelante Cavallo al frente del Palacio de Hacienda. El exministro, en las pocas apariciones públicas que tuvo, solía devolver los elogios.

La relación se hizo cada vez más cercana, a tal punto de que en diciembre de 2022 el espacio conducido por Milei le brindó un reconocimiento en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña. La iniciativa había sido gestionada por Ramiro Marra, hoy también fuera del oficialismo. Milei no estuvo presente, pero hizo pública su adhesión al homenaje.

Con el paso del tiempo, Cavallo se hizo cada vez más presente de manera pública con sus apoyos hacia Milei. Solía destacar la perspectiva económica de quien se presentaba como candidato presidencial y hasta se animaba a darle consejos.

“Debería tener un discurso menos agresivo e insultante para el resto de los dirigentes. No digo que deje de hablar de la casta política porque en realidad tiene razón, hay muy malos políticos que buscan los cargos solamente para enriquecerse y muchas veces acceden a cargos para los cuales no están preparados de ninguna manera”, señaló en una entrevista en la previa a las elecciones.

Con la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones, Cavallo se convirtió en una fuente de consulta del propio presidente e incluso mantuvo algunas reuniones con Luis Caputo, ministro de Economía de Milei. El vínculo comenzó a erosionarse a principios del 2024, cuando Caputo y Cavallo se reunieron en el Palacio de Hacienda. El exministro le ofreció a “Toto” su mirada sobre el rumbo de la economía, la cual difería de lo proyectado por el Gobierno.

Javier Milei decidió que Sonia Cavallo deje de ser embajadora ante la OEA.

Se pudo saber , la proyección inflacionaria de Cavallo era peor que el del Gobierno: creía que la pauta del 2% mensual de devaluación era insuficiente y que el dólar quedaría rápidamente atrasado. “Difícilmente a partir de mayo la inflación pueda seguir bajando como lo ha hecho hasta abril”, sentenció Cavallo, que también estimó cierta estabilización de los valores porque se habrá “agotado el ajuste de los precios regulados por encima de la tasa normal”, dijo Cavallo en una entrevista con TN de abril del año pasado.

En esa misma nota insistió: “La tasa de inflación se va a estabilizar entre el 6% y el 7% mensual. No es lo que espera el Gobierno, que espera que siga declinando la tasa de inflación, por eso mantiene el ritmo de devaluación a razón del 2% mensual y piensa que hacia fin de año se puede converger a una tasa de inflación más cercana a ese 2% mensual. Pienso que creen que pueden llegar a 3% o 4%. A mí me parece muy difícil”.

Pese a las declaraciones, Cavallo continuaba manteniendo buena relación con Milei, al punto tal de que, en Mayo y por recomendación del economista, el Presidente nombró a Sonia Cavallo como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la OEA

Pero el tema del atraso cambiario volvió a aparecer a un año exacto de aquella reunión secreta que mantuvieron en el Palacio de Hacienda. Esta vez el exministro declaró que que el atraso cambiario es del 20% y que esta apreciación del peso es “parecida” a la que existió en los años finales de la convertibilidad.

Esto causó la ira de Javier Milei, quien salió al cruce rápidamente: “El tipo de cambio, desde mi perspectiva, no está atrasado. Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características».

“Cuando él era ministro le hablaban de tipo de cambio y se ponía como loco, y bastante violento. Recuerden las cosas que hizo durante 1994 y 1995 en el medio del efecto tequila, cómo se ponía y las cosas que decía”, agregó Milei.

Lejos de apaciguar las aguas, el Presidente redobló la apuesta: «Su declaración me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos. Es irritante e insultante la estupidez que dijo”.

Apenas dos días pasaron de las declaraciones cruzadas entre Milei y Cavallo, que el Presidente decidió despedir a Sonia Cavallo, la hija del economista, de su cargo en la Embajada Argentina ante la OEA.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, fue el encargado de confirmar la noticia a través de la red social X (exTwitter): “Por decisión del Presidente, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA”.