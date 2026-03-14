Los consejos del ministro de Economía de Paraguay a la Argentina: cómo hicieron para bajar la inflación y conseguir inversiones

– En enero, la inflación de Paraguay fue del 2,7% interanual, mientras en Argentina fue 2,9% mensual. ¿Cuál es su receta?

– Esto es una Maratón, tiene que ser sostenible a largo plazo, con convencimiento de la sociedad. Paraguay construyó su éxito reciente sobre una carrera larga de mantener políticas, anclar expectativas y generar confianza. El sector público pone la cancha y de vez en cuando actúa de referí, pero juega el sector privado. Requirió mucha persistencia y la región no suele tener paciencia. Y de vez en cuando aparecieron los que prometen que te llevan al paraíso.

– Macri usó la metáfora de la cancha en Argentina y no terminó bien.

– Lo venimos llevando hace 20 años. El crecimiento del año pasado del 6% es porque el sector privado cree en Paraguay. La confianza para invertir requiere de muchos gobiernos que respeten la estabilidad macroeconómica.

– Según Milei, el déficit fiscal es la principal causa de la inflación y ustedes tuvieron un déficit de 2,5% con baja inflación.

– Milton Friedman decía que la inflación es un fenómeno monetario. Yo soy de la Universidad de Chicago y para nosotros es un fenómeno fiscal. El caso de Argentina es muy diferente al de Paraguay, vienen de algunos años de superávit, siempre fueron deficitarios. El déficit en Paraguay es esporádico o bajo. Y prohibimos el financiamiento del Banco Central al déficit fiscal. Hay déficit controlado y acabamos de financiarlo con la emisión de bonos en guaraníes en Nueva York. Me sirve para demostrar cuán creíble es Paraguay. En Argentina, la prioridad ahora es estabilizar el déficit que antes era financiado por el Banco Central. Ahí no hay espacio; acá son otros los desafíos.

– Si la mayoría del déficit es deuda y lo financian tomando más deuda, ¿cómo financian inversiones estratégicas?

– Hacer bien los deberes me permite financiarme al 8,5% anual en guaraníes, a 12 años de plazo. El endeudamiento te lleva a un mayor gasto de intereses en el tiempo, pero si hacés bien las cosas, esa carga de interés es muy baja con relación a los ingresos tributarios y te permite gastar en obras de infraestructura. Por eso hay una diferencia con Argentina: si tenemos déficit fiscal, es porque hay obra pública.

– ¿Por qué les compran los bonos?

– Porque algunos nos piden que lancemos bonos en dólares. Tenemos el lujo de poder colocarlos sin problema. Así que nos concentramos en colocar bonos en guaraníes en moneda local. Hay un riesgo cambiario que queremos ir disminuyendo. Los dólares iban a venir; casi que no es ningún mérito, colocamos al 6% a 29 años de plazo. A diez años, puedo endeudarme al 5%, me lleva un mes máximo. Ya no me sirve el BID. Todo el mundo ya conoce Paraguay. Construimos paulatinamente una credibilidad y eso nos permite emitir.

– ¿Lo conversó con Caputo?

– Desde 2024, que salimos por primera vez en guaraníes en Nueva York, la pregunta siempre es “cómo hicieron”. El sector privado es la solución, parecido a lo que dice Milei. La deuda la emitimos porque nos sirve como un reconocimiento adicional de que estamos haciendo bien las cosas. Es un termómetro muy interesante.

– El peso argentino viene apreciándose, y el guaraní lo hizo un 17% el último año. ¿Lo usan de ancla para la inflación?

– Es un precio muy sensible. Si el dólar sube a nivel mundial, a lo mejor podés usar algo de reservas para atenuar la volatilidad, pero no podés impedir una depreciación. La tendencia no es la apreciación de monedas regionales, sino una depreciación del dólar. Fue bastante más fuerte en Paraguay. Pero creciendo al 6%, el triple del promedio de la región, la moneda paraguaya se tiene que fortalecer un poco más. Todavía no estamos caros para los turistas. Argentina depreció su moneda mucho tiempo y no sirvió para nada.

– ¿Visitó recientemente Argentina?

– Está caro, Paraguay por lo menos es más barato. Estados Unidos estaba caro. Más que criticar Argentina, hubo un fenómeno de inflación en todos lados. San Pablo, más o menos caro.

– Están por aprobar una reforma jubilatoria el Congreso, con fuertes huelgas de maestros. ¿Cuál es el objetivo y por qué el FMI empuja esos cambios en varios países?

– No quiero sonar pedante, pero ya nos graduamos con el Fondo Monetario. Tenemos más para mostrar que para recibir. El programa de estabilización con el Fondo en 2002 fue exitoso, pero la estructura la desarrolló nuestro equipo económico. Los sistemas de jubilación, principalmente el sector público, no son sostenibles. Nos ocasiona un déficit de US$ 380 millones por año, el 0,8% del PBI. Es mucho, nuestro déficit máximo es 1,5% del PBI, necesitamos que no sea algo explosivo. Por eso impulsamos esta reforma, que no es fácil en ningún país de la región con estas manifestaciones. Esperamos que se apruebe.

-Milei vino a Paraguay y dijo que es un modelo a seguir, incluido el régimen de la maquila. ¿Cómo funciona?

– Importas materia prima, procesas, le das valor agregado y reexportas. El principal mercado es Brasil. No vamos a poder competir con China, entonces recibimos una parte de eso, los brasileños establecen su fábrica en Paraguay, producen y lo mandan a Brasil. Sustituyen importación china por producción brasileña. Y creamos empleo digno en autopartes, textiles, fabricación, zapatos y medicamentos que se exportan. La empresa paga 1% de sus ventas en impuestos, eso es todo. Y las cargas sociales del empleado. Sin Mercosur, no tendríamos maquilas.

– Los últimos datos sobre desigualdad siguen sin cambios, pese al crecimiento del 6%. ¿Por qué no llega a los bolsillos?

– Si crecemos 4,3% durante 20 años, va a tener un impacto. En 2002, cuando comienza todo este proceso, la pobreza era del 50% y cerramos en 20% en 2024. En 2025, va a estar por debajo.

– ¿Es sostenible el déficit cero a largo plazo?

– Si tenés cáncer y te tienen que cortar el brazo, primero hay que parar la hemorragia. Vas a tener que enfocarte en la estabilidad y después implementar políticas sociales. No vas a poder hacer todo de una sola vez. El que empieza a hacer toda esta reforma económica en Paraguay era un economista con ideas de izquierda (Dionisio Borda), que empezó con Nicanor Duarte, del Partido Colorado, y después con Fernando Lugo (N de E: presidente destituido por el Parlamento en 2012). No podés tener progreso social sin estabilidad macro.