Los científicos de Harvard lo tienen claro: caminar 30 minutos en «zona 2» después de comer mejora la salud a partir de los 50

Mantenerse físicamente activo después de los 50 años es fundamental para preservar la salud y la autonomía. No obstante, esto no implica la necesidad de realizar entrenamientos exigentes o de alta intensidad.

Diversas investigaciones destacan que los ejercicios moderados, practicados con regularidad, brindan importantes beneficios para el organismo y resultan más fáciles de sostener a largo plazo. Entre estas alternativas, caminar se posiciona como una actividad accesible que puede integrarse fácilmente en la rutina diaria. Realizada con la intensidad adecuada, caminar contribuye a cuidar el corazón, mejorar la circulación, mantener un peso saludable y promover un envejecimiento activo.

Desde la Escuela de Salud Pública de Harvard señalan que no es necesario caminar hasta quedarse sin aliento para obtener resultados. Lo esencial es mantener un ritmo dinámico, pero cómodo, conocido como intensidad moderada, que permita hablar mientras se camina, aunque el cuerpo perciba el esfuerzo.

Esta intensidad, denominada «zona 2», corresponde aproximadamente al 60 % y 70 % de la frecuencia cardíaca máxima. En términos generales, implica caminar a una velocidad entre 4 y 6 kilómetros por hora, lo suficiente para estimular el sistema cardiovascular sin exigir demasiado ni sobrecargar las articulaciones.

En cuanto a los beneficios de caminar a esta intensidad, desde Harvard aclaran que, aunque muchas personas creen que esta actividad no es tan efectiva como los entrenamientos de mayor impacto, un extenso estudio de cohortes con corredores y caminantes demostró que, tras seis años de seguimiento, al gastar la misma cantidad de energía, la actividad de intensidad moderada ofrecía beneficios similares a los del running de alta intensidad para reducir el riesgo de hipertensión, colesterol alto y diabetes.

En conjunto, la evidencia indica que mantener este ritmo de forma habitual favorece la resistencia cardiovascular, mejora el metabolismo y ayuda a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas, especialmente a partir de la mediana edad.

**Por qué conviene caminar después de las comidas**

Además de la intensidad, el momento de la caminata ha despertado particular interés entre los especialistas. Diversos estudios han analizado el impacto de caminar después de las comidas, encontrando resultados favorables para la salud metabólica.

Las investigaciones señalan que caminar entre 20 y 30 minutos después del almuerzo o la cena ayuda a controlar mejor los niveles de glucosa en sangre, favorece la digestión y disminuye la sensación de pesadez común tras la ingesta.

Incluso, algunos estudios indican que iniciar la caminata poco tiempo después de comer puede ofrecer mayores beneficios sobre la glucemia que hacerlo antes de comer o varias horas más tarde. Por ejemplo, un análisis reciente publicado en *Scientific Reports* concluyó que una caminata de apenas 10 minutos inmediatamente después de la comida puede reducir significativamente los picos de glucosa.

A estos beneficios se suman otros asociados a la práctica habitual de caminar, como una mejor salud cardiovascular, disminución de la presión arterial y menor riesgo de enfermedades vinculadas al envejecimiento.

Asimismo, incorporar esta rutina diariamente contribuye a conservar la movilidad, fortalecer la musculatura de las piernas, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas, aspectos cruciales para mantener la independencia con el paso de los años.

Los especialistas de Harvard también recomiendan practicar el denominado *mindful walking* o caminata consciente. Esta técnica consiste en aprovechar esos minutos para prestar atención a la respiración, observar el entorno y conectar con el momento presente, en lugar de caminar distraído con el celular o pensando en preocupaciones cotidianas. Así, el paseo no solo beneficia al cuerpo, sino que también ayuda a reducir el estrés y a fortalecer el bienestar emocional.