Los canales de streaming se diversifican produciendo series y teatro: ¿Qué apuestas hacen Olga, Luzu y Blender?

Olga, Luzu TV y Blender amplían su oferta más allá de YouTube, apostando por series y producciones teatrales que consolidan su crecimiento en Argentina. El 6 de mayo, Olga estrenó en el Teatro Coliseo el musical *Hairspray* con Damián Betular. Además, el 20 de mayo llegará a Netflix la serie *Carísima*, basada en Caro Pardíaco, el icónico personaje de Julián Kartun. Por su parte, Luzu TV, en colaboración con Disney+, prepara para fines de 2026 una serie de ficción basada en su programa *Nadie dice nada*. Blender, en tanto, estrenará a mediados de mayo una serie protagonizada por el YouTuber Gaspi, demostrando que el streaming trasciende las plataformas digitales tradicionales.

Con más de 15.000 entradas vendidas y diez funciones agotadas antes de su estreno, *Hairspray* se ha convertido en un fenómeno teatral. La obra narra la historia de Edna Turnblad, interpretada por Damián Betular, una adolescente con gran corazón que, en los años 60, reflexiona sobre su amor por Baltimore, su pasión por el baile y su sueño de alcanzar la fama. Las funciones se llevarán a cabo de miércoles a sábado a las 20 horas, y los domingos a las 18. El elenco cuenta con Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como Tracy Turnblad, bajo la dirección de Fer Dente.

El 20 de mayo, Netflix estrenará *Carísima*, que sigue a Caro Pardíaco (Julián Kartun), una rubia despistada y algo “cheta” que atraviesa una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años, mientras intenta organizar la fiesta más importante de su vida. La aparición de Leo, un personaje que la enamora y desestabiliza su mundo y su identidad, genera un giro en la trama. El elenco se completa con Gastón Pauls, Malena Pichot y Charo López, y la serie cuenta con la dirección de Nano Garay Santaló y Federico Suárez.

El pasado 23 de abril, Olga también presentó *Desafío Atenea*, la primera competencia nacional para estudiantes universitarios que combina conocimiento, juego y toma de decisiones en tiempo real. Conducido por Iván de Pineda, el certamen reúne a 180 participantes divididos en equipos que competirán por convertirse en campeones y ganar 30 millones de pesos. Se han grabado seis episodios en un teatro de Buenos Aires.

Luis Cella, fundador de Olga, afirma: “Nos gusta decir que somos mucho más que un canal de streaming. Somos una compañía que produce entretenimiento y queremos ser una marca, un sello”. Además, mencionó que la serie *Carísima* surgió tras el éxito en 2024 del personaje Caro Pardíaco, lo que motivó a explorar distintas plataformas para su continuidad, incluyendo una producción asociada con Netflix presentada en marzo de 2025. Sobre *Hairspray* explicó que la obra se produjo junto a Club Media como parte de esta estrategia. Cella adelantó que para diciembre preparan un proyecto importante tipo live show con entrada paga y público en vivo, aunque sin revelar más detalles. Olga, que cuenta con 2,36 millones de suscriptores, también desarrolla la serie *True Crime*, protagonizada por Paulo Kablan y Oriana Sabatini, que explora casos policiales con análisis periodístico y debate. Tras un exitoso lanzamiento en abril, anunciaron una segunda temporada que comenzará en mayo.

Por su parte, Disney+ y Luzu TV, con 3 millones de suscriptores, trabajan en la primera serie de ficción basada en *Nadie dice nada*, que se estrenará a finales de 2026. La producción constará de ocho episodios de veinte minutos, protagonizados por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. Occhiato destacó: “Luzu se acaba de dar la mano con Disney para hacer la serie de *Nadie dice nada*. Es un paso adelante para potenciar el proyecto digital”. La grabación tendrá lugar entre abril y mayo, con instrucciones intensas para que al cierre del año se pueda ver el primer ciclo, con posibilidades de futuras temporadas.

El primer avance muestra a Occhiato con su familia en Villa Luzuriaga, buscando qué ver en Disney+ y celebrando el hallazgo de la serie. Además, en 2024, Luzu lanzó otras dos series de ficción en YouTube: *Somos*, sobre relaciones de pareja, amistad y trabajo, y *Privier*, que sigue a un astrónomo, interpretado por Alberto Ajaka, que explora el misterio de la vida después de la muerte y la reencarnación. El elenco de *Privier* incluye también a Claudio Tolcachir, Mónica Antonópulos, Viviana Saccone y Camilo Rauch. Esta serie ya fue renovada para una segunda temporada, mientras que Luzu prepara otros proyectos, incluyendo una nueva serie y un largometraje.

Blender, con 556 mil suscriptores, estrenará en la segunda quincena de mayo la serie *Gaspi visita su hogar*, protagonizada por el YouTuber Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, caracterizado por su humor irreverente y entrevistas callejeras. La propuesta trasladará ese estilo a entrevistas realizadas en las casas de diversos personajes. Iván Iska, director general creativo de Blender, describió el proyecto como “el traspaso o la bomba del año”, con un tono sarcástico, irónico y políticamente incorrecto