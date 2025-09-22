Los audios de Franco Colapinto tras el toque de Albon en Bakú: la bronca del argentino y la reacción de su ingeniero en Alpine

“Gracias, chicos, por todo el esfuerzo. Fue una noche larga. Muchas gracias por todo el trabajo duro con el auto. Ojalá tengamos una buena», dijo Franco Colapinto antes de largar en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino se quedó trabajando hasta altas horas del sábado con su equipo para recuperar el auto tras el choque del sábado y volvió a dejarlo todo en la pista; sin embargo, una vez más, las cosas no salieron como él quería. Y todo por culpa de un viejo conocido.

El argentino cerró su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán en el puesto 19. A pesar de las limitaciones del A525, Colapinto venía haciendo una buena carrera, en el puesto 13, hasta que un toque provocado por su ex compañero de equipo en Williams, Alex Albon, le hizo perder el control del auto con un trompo que lo sacó de eje y le robó 12 segundos de carrera, lo que lo dejó rezagado.

Franco hizo un excelente primer tramo en el circuito de Bakú: adelantó a Oliver Bearman en la primera vuelta, luego a Lance Stroll tras el relanzamiento por el choque de Piastri, y aguantó los ataques con gran esfuerzo.

Sin embargo, todo cambió en la vuelta 17 cuando entró a boxes y poco después fue golpeado por detrás por Albon en la curva 5. El impacto produjo daños en los neumáticos, rompió el alerón delantero y le hizo perder carga aerodinámica, lo que afectó mucho su ritmo de carrera.

“Oh, me chocaron otra vez”, dijo Colapinto tras el incidente ante lo que su ingeniero, Stuart Barlow, trató de levantarle el ánimo y que rápido volviera a concentrarse en la carrera: “Eso fue un mal movimiento de Albon, vamos a enfocarnos”. Pero el argentino insistía: “Vamos… no tenía dónde ir…”.

Rápidamente detectaron que había daños visibles en el auto de Franco y pérdida de eficiencia en el ala delantera. Sin embargo, en medio del desconcierto, desde el box buscaron calmar la situación: “Vamos solo a enfocarnos en ayudar un poco a estos neumáticos a llegar al final”.

Colapinto no tenía consuelo y pidió que se sancione a Albon: “¿Podemos reportar esto, por favor?”, le dijo a Barlow, quien le indicó que el piloto de Williams ya iba a ser penalizado con diez segundo. Además, le quietaron dos puntos de su superlicencia de piloto.

En paralelo, en el box de Williams, la cara de James Vowles lo decía todo: su reacción cuando vio en el monitor el toque de Albon a quien fuera uno de sus pupilos dejaba en evidencia que el finlandés era el gran responsable de la maniobra.

En la vuelta 37, el compañero de equipo del argentino, Pierre Gasly, ingresó a boxes: «Okey, Franco, Pierre (Gasly) está entrando a boxes. Va a estar cerca. Tenemos libertad para correr. Mantenlo limpio», se escuchó en audífono de Colapinto.

A pesar del vía libre que recibió Franco para pelear con Gasly, el francés lo sobrepasó en la antepenúltima vuelta, aprovechando sus neumáticos más frescos.

Cuando la carrera terminó, Barlow felicitó a Colapinto por su esfuerzo: “No fue nuestro día hoy, amigo. No hiciste nada mal, lamentablemente lo de Albon nos costó mucho tiempo…”. Algo frustrado, pero sabiendo que había dejado todo, el piloto nacido en Pilar, respondió: “Sí, empujé todo lo que pude. Solo que perdí mucha carga aerodinámica. Pero hoy demostré que dí lo mejor de mí.