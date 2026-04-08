Los astronautas de la Artemis 2 vieron destellos, polvo lunar y nuevos colores al pasar por la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II informaron este martes a la NASA que, durante su paso por la órbita lunar el lunes, observaron destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores en la superficie del satélite, el brillo de la Tierra y el cráter Ohm.

La tripulación mantuvo un diálogo con Kelsey Young, líder de la Dirección de Misiones Científicas (SMD, por sus siglas en inglés) de la NASA, para compartir sus impresiones mientras permanecen frescas, con el fin de aportar información valiosa para futuras misiones que tienen como objetivo el alunizaje humano en 2028.

El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen reportaron haber visto al menos cuatro destellos de impacto, fenómenos lumínicos generados por el choque de meteoroides contra la superficie lunar. Por su parte, Christina Koch, especialista de misión de la NASA, observó polvo lunar elevado, es decir, finas partículas de regolito que se levantan y flotan debido a fuerzas electrostáticas.

Koch y el piloto Victor Glover señalaron también que, tras pasar por detrás de la cara oculta de la Luna el lunes, pudieron apreciar el intenso brillo de la Tierra, que incluso afectó la visibilidad a través de las ventanas de la nave.

“Cuando la Luna reapareció después de atravesar la cara oculta, era tan brillante que parecía fuera de lugar. El contraste entre el gris de la superficie lunar y el negro del espacio era notable”, relató Glover. En tanto, Koch describió a la Luna como “una esponja de luz” que reflejaba la iluminación y se encendía al acercarse la Tierra al campo visual de la nave.

La tripulación, que el lunes se convirtió en los primeros humanos en orbitar la Luna en más de 50 años, notó que el satélite presenta colores “mate y marrón”, diferentes a su usual tonalidad gris.

Aunque astronautas anteriores han visitado la cara oculta lunar, los integrantes de Artemis II se adentraron más lejos que cualquier otro humano. La posición del Sol durante su recorrido les permitió distinguir con mayor detalle formaciones geológicas como el cráter Ohm, ubicado en la cara oculta. “Hice algunas comparaciones y mencioné que era como ver el Gran Cañón, donde se pueden observar diferentes capas”, explicó Glover.

Actualmente, la tripulación se encuentra en camino de regreso a la Tierra y tiene previsto amerizar el próximo viernes frente a la costa de California. Artemis II despegó el miércoles pasado desde Cabo Cañaveral, Florida, para cumplir una misión de diez días que marca el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo, y que busca sentar las bases para una futura base lunar estadounidense.

Con información de la agencia EFE.