«Los Ángeles del Puente» rescatan a mujer en crisis emocional

20 de noviembre de 2025 Lectores: 8

Voluntarios de Los Ángeles del Puente y la Policía rescataron a una mujer en crisis emocional este miércoles sobre el puente interprovincial. La mujer de 40 años abandonó su vehículo y corrió hacia la calzada del viaducto.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el puente que une Chaco y Corrientes. La mujer abandonó su auto y se lanzó a correr sobre la calzada del viaducto, generando una situación de riesgo.

El grupo de rescatistas voluntarios, Los Ángeles del Puente, logró visualizarla y alcanzarla a tiempo. La descendieron del puente y la trasladaron a una casilla policial para contenerla.

Una vez contenida, la mujer dialogó con los rescatistas. Según relató, su accionar se debía a problemas familiares que la aquejaban.

No se proporcionaron más detalles sobre el estado actual de la mujer ni si recibirá asistencia profesional tras el episodio.