Los aliados alertan en el Senado sobre la crisis en la Justicia y se vuelve a activar el reclamo por la Corte

Mientras se espera el ingreso de los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales, defensores y conjueces, tal como anunció el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el Senado alertaron sobre «la urgencia» por cubrir los cargos judiciales, «el desprestigio de la justicia» y la necesidad de completar la Corte Suprema.

El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), presidente de la comisión de Acuerdos, aseguró a los senadores dialoguistas que es inminente el ingreso de los primeros pliegos. Tal como informó Clarín son más de 300 cargos los que se deben designar y, en principio, desde la Casa Rosada anticiparon que se cubrirán en tandas.

En este escenario, Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, explicó que en parte la demora responde a que el nuevo ministro tuvo que revisar los pliegos propuestos durante la anterior gestión que estuvo a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, al Senado llegarán 62 pliegos, de los cuales 28 ya estaban en la oficina de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, cuando Mahiques asumió como ministros. Todos los cargos a cubrir son nacionales.

Además se están agilizando los trámites dentro de la cartera de Justicia porque tienen que manejarse con los concursos que se convocaron, algunos ya se realizaron, y en otros faltan las entrevistas. A eso se suma algunos que fueron impugnados y deben ser evaluados.

En el Senado confían que durante abril se avanzará con las designaciones, ya que el oficialismo conformó una nueva mayoría con el apoyo del radicalismo, el PRO y los bloques provinciales.

Luis Juez: «El desprestigio de la justicia es más grave que el de la política»

En ese escenario político, desde la oposición hay una imagen crítica del Poder Judicial. El cordobés Luis Juez advirtió que «el desprestigio de la justicia es aún mucho más grave que el de la política».

«La politización de la justicia es escandalosa, no sólo en la jurisdicción federal sino que en el interior, donde lisa y llanamente no existe la justicia independiente», aseguró el senador de La Libertad Avanza (LLA).

En este contexto, el legislador fundamentó que en algunas provincias, la justicia pasó a ser «un Ministerio más y desde el empleado de la mesa de entrada de tribunales hasta el presidente del Tribunal Superior se convierten en empleados del poder político».

Esta situación se profundizó durante los gobiernos K, porque según evaluó el senador cordobés, «en la concepción política del kirchnerismo, la justicia debe estar subordinada a los intereses de la política, así lo sienten y lo expresan sin ninguna ruborización».

Desde el radicalismo, Flavio Fama (Catamarca) evaluó que es «serio» el problema de la justicia por la demora en la designación de las vacantes que están sin ocupar en el Poder Judicial y confirmó que hay compromiso del oficialismo por avanzar en los nombramientos.

Lo cierto es que el debate por los cargos sin cubrir en el Poder Judicial vuelve a activar el reclamo de la oposición por los dos lugares que están sin cubrir en la Corte tras las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021; y Juan Carlos Maqueda, en 2024, ambos por haber llegado al límite de edad para ejercer la magistratura.

Tras el fallido intento de designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuyos pliegos fueron rechazados en forma inédita por el Senado tras ser nombrados por decreto en comisión, el Gobierno bajó sus expectativas por ocupar esos lugares y lo descartó de sus prioridades.

Sin embargo, en el Senado, desde los aliados al peronismo entienden que la Corte no puede seguir funcionando con 3 miembros como lo viene haciendo, con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Sigue en pie la idea de ampliar la Corte Suprema

En este contexto, los senadores también mantienen en pie la idea de ir por una ampliación del máximo tribunal exigiendo que se respete la paridad de género.

La cristinista Juliana Di Tullio tiene un proyecto que promueve la ampliación de la Corte Suprema a 9 miembros respetando la paridad de género.

Mientras que chubutense Edith Terenzi, quien está alineada con el gobernador Ignacio Torres, propone aumentar a 7 miembros el máximo tribunal, que no podrá estar compuesto por más de 5 personas del mismo sexo y establece una representatividad federal.

En tanto, la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal, volvió a presentar un proyecto en el que reclama que se respete la paridad aunque mantiene la Corte con 5 ministros.

En el radicalismo también hay coincidencia en la necesidad de completar el máximo tribunal y están abiertos a acompañar una posible ampliación para que haya margen en las conversaciones y puedan tener representación las distintas extracciones políticas.

Desde el PRO, el bloque que comanda Martín Goerling, entienden que antes de enviar al Senado los pliegos para la Corte, el Gobierno debería buscar los consensos, En el macrismo prefieren mantener la actual integración con 5 jueces.

El debate está siempre abierto y, en lo inmediato, algunos senadores concurrirán el lunes al Palacio de Tribunales para la presentación formal del nuevo sistema de selección de jueces federales y nacionales que la Corte llevará al Consejo de la Magistratura y mediante el cual busca blindar los concursos y garantizar que el mérito técnico prevalezca sobre los acuerdos políticos.