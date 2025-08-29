Lollapalooza Argentina 2026: se anunció el line-up de artistas y hay grandes figuras, cuáles llegan por primera vez

Durante los últimos días creció la expectativa y se multiplicaron las especulaciones por los detalles de la undécima edición del festival Lollapalooza Argentina 2026, que se hará los días 13, 14 y 15 de marzo en el habitual predio del Hipódromo de San Isidro.

Ya en su segunda década de vida, el mega encuentro volverá a convertirse en el epicentro musical de la región, reuniendo a miles de fans con una propuesta variada de la mejor música internacional y local así como arte, gastronomía, y actividades imperdibles.

El primer anuncio de Lollapalooza Argentina 2026 fue el 2 de julio, cuando se confirmaron las fechas y arrancó la venta early-bird.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y el argentino Paulo Londra encabezan una grilla imperdible.

Sabrina Carpenter regresa al país -vino como artista invitada para los shows de Taylor Swift en 2023- en su mejor momento, convertida en fenómeno pop y con un nuevo y esperado álbum, Man’s Best Friend, que se estrena tan solo 24 horas después que el lineup: el viernes 29 de agosto. Con Chappell Roan, la nueva revelación de la escena, y la multifacética Lorde, Lollapalooza Argentina 2026 será una cumbre pop como pocas veces se da en la historia.

El inclasificable Tyler, The Creator estrenará su nuevo disco DON’T TAP THE GLASS con el que sigue expandiendo los límites del rap, y el festival contará también con Doechii, la nueva referente femenina del género que desembarcará en Argentina por primera vez en #LollaAR.

Chappell Roan llegará por primera vez a Buenos Aires, para presentarse en Lollapalooza Argentina 2026. Foto: Reuters/Daniel Cole

El nombre fuerte para los amantes de las guitarras eléctricas será Deftones, banda fundadora del nu metal, mientras que la electrónica tendrá como máximo representante al revolucionario Skrillex con su nuevo y provocador álbum F*ck U Skrillex you Think Ur Andy Warhol but Ur not!!.

Después de llenar dos Movistar Arena, el cordobés Paulo Londra vuela alto y se ubica en el privilegiado lugar de headliner nacional; y completan la lista de titanes Lewis Capaldi, el cantante escocés de baladas perfectas, y Turnstile, aportándole algo de punk al sector principal del lineup.

El resto del lineup también dice mucho: Interpol, referentes indiscutidos del post punk, traerá su sonido oscuro y elegante; Peggy Gou, una de las DJs más influyentes del mundo, llega para hacer vibrar las pistas con su house futurista y contagioso; y Kygo, maestro del tropical house, completará los platos fuertes de este festival que cada vez le da más lugar a la música electrónica.

También estarán Danny Ocean, con su mezcla imbatible de pop y reggaetón; Aitana, una de las artistas más importantes del pop en español, en pleno crecimiento internacional; y Addison Rae, que pisa fuerte como revelación pop. Un cartel inmejorable que cruza escenas, idiomas y emociones, y que promete una edición inolvidable.

El talento argentino estará bien representado con una selección que refleja la riqueza de nuestra escena. Ratones Paranoicos, leyendas del rock nacional, volverán a hacer rugir sus clásicos; Soledad Pastorutti, ícono popular y figura transversal, llevará su potencia folklórica a un nuevo contexto; y Massacre, banda de culto con más de tres décadas de historia, aportará su inconfundible sello alternativo.

Pero además de estas leyendas, nombres como Yami Safdie, Six Sex, y Saramalacara, traerán nuevos aires de la música argentina a este festival más cargado que nunca de talento.

Paulo Londra vuelve a Lollapalooza Argentina. En 2019 dio un show épico y se espera que repita en 2026. Foto: Prensa

La totalidad del festival se podrá ver en vivo para todo el país mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los

El line-up completo

Esta es la lista completa de los artistas que estarán presentes en Lollapalooza Argentina 2026.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Ratones Paranoicos.

También estarán Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD.

Además, serán parte de la grilla Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I TRust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Roz, Militantes del Clímax, Hamdi, Nasa Histoires, Timlo, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerouno, Amigo de artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

La rapera Doechii se presentará por primera vez en Buenos Aires, en Lollapalooza Argentina 2026. Foto: EFE/EPA/Caroline Brehman

De toda la extensa lista de artistas del Lollapalooza Argentina 2026, los que llegan al megafestival por primera vez en su edición local son: Tyler The Creator, Addison Rae, Chappell Roan, DJO, Doechii, Katsaye, Lewis Capaldi, Lola Young, RIIZE, Royal Otis y Viagra Boys.

Con producción de DF Entertainment, la segunda década de Lollapalooza Argentina ya es un hecho, y con esta noticia demuestra que el festival planea seguir creciendo año a año, trayendo lo mejor de la escena internacional y local.

Tyler, The Creator, uno de los artistas que vienen por primera vez a Lollapalooza Argentina. Foto: AP/Chris Pizzello

Lollapalooza Argentina 2026: dónde y cómo comprar las entradas

Ya está disponible la preventa 4 con Santander American Express en hasta 6 cuotas sin interés. Los tickets a la venta pueden adquirirse únicamente a través de All Access (www.allaccess.com.ar). Y se recomienda no comprar en sitios no oficiales.