Lollapalooza 2026: DJO cantó y terminó de conquistar al público argentino

Entre los platos fuertes de la primera jornada de Lollapalooza Argentina, Joe Keery -conocido musicalmente como Djo y por su papel de Steve Harrington en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things- se presentó por primera vez en el mega festival que se celebra en el Hipódromo de San Isidro y deslumbró al público argentino.

Así, cuando el reloj marcó las 18 el cantante oriundo de Massachusetts, Estados Unidos -quien aprovechó su paso por Argentina para hacer turismo en algunos puntos emblemáticos, como La Bombonera, donde presenció el partido entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro- se encontró con sus fanáticos en el escenario Flow Stage, brindó un electrizante show que abrió con Flash Mountain, canción que lanzó en 2019 como parte de su disco Twenty Twenty.

Tal como ocurrió en el íntimo concierto que encabezó en Art C Media el jueves 12 de marzo, previo a su primera presentación en festival, el intérprete estadounidense dejó en evidencia sus dotes de rockstar al ser recibido con una ruidosa ovación por parte del público argentino que se acercó a verlo en vivo, pese a la calurosa tarde de verano, sin nubes a la vista, que alcanzó los 24 grados y obligó a muchos a improvisar abanicos para sobrellevar el calor durante el show.

De esta manera, tras interpretar Uglyfisherman, Joe Keery saludó al público en la apertura de su presentación con un efusivo “¡Argentina!”, desatando una ruidosa ovación entre sus fanáticos. Luego, su baterista protagonizó un solo que funcionó como puente para introducir su hit Basic Being Basic.

Mientras el teclado tomaba protagonismo, el artista de 33 años evidenció su carisma y habilidad para apropiarse del escenario ante miles de personas reunidas en el predio del Hipódromo de San Isidro, donde fusionó sonidos de indie rock y pop en un interludio musical que desató saltos, y manos en alto entre la audiencia mientras él recorría la pasarela.

“¿Están listos?”, lanzó Keery y, ante el entusiasmo del público, el artista exclamó con un efusivo “¡Argentinaaa!” para agradecer la cálida bienvenida al festival.

Una que sepamos todos

Segundos más tarde, visiblemente sorprendido por el fervor de la audiencia argentina ante las primeras canciones, el intérprete sumó: “¿Qué tal? ¡Dios mío! ¡Ustedes están locos! ¿Cantarían esta conmigo?”, antes de interpretar Charlie’s Garden en el teclado.

En ese momento, Joe optó por quitarse la chaqueta de símil cuero negro que llevaba sobre una remera blanca básica de manga corta y un pantalón denim gris, conjunto que completó con un gorro invernal rojo y negro y lentes rectangulares de marco marrón, debido al clima sofocante que acompañó la primera fecha del Lolla, lo que provocó vítores entre sus fanáticos.

En medio del set, que incluyó canciones como Delete Ya, Roddy y Gap Tooth Smile, Keery le hizo saber a la audiencia lo conmovido que se sintió ante los coros que acompañaron cada interpretación al deslizar, agradecido: “¡Los amo, chicos! ¡Es muy divertido!»

Además, el intérprete aprovechó el momento para agradecer a la producción del mega festival por haberlo convocado para integrar la grilla, lo que marcó su desembarco en la Argentina y le permitió encontrarse con el público que lo descubrió inicialmente en su faceta actoral en 2016. “Gracias Lollapalooza, por recibirnos y por traernos a este hermoso lugar en el que no habíamos podido estar antes…”, afirmó Joe Keery.

“¡Y por tener la mejor comida del mundo!”, subrayó Keery, evidenciando que desde su llegada a Argentina se dio tiempo para degustar algunos de los platos típicos locales y disfrutar de la experiencia en el país como un turista más.

Como no podía ser de otra manera, minutos antes de que el cantante interpretara Chateau (Feel Alright), la multitud entonó la clásica ovación que suele recibir a los artistas en su paso por el país: “¡Olé, olé, olé, olé… DJO, DJO!” y lejos de permanecer indiferente, Joe Keery respondió con entusiasmo, cantándola al unísono ante el micrófono.

Si bien el horario coincidente con la presentación de Katseye provocó que numerosos fanáticos migraran hacia el escenario Samsung sobre el final del set para ver al conjunto estadounidense -que, al igual que Joe Keery, debutó en suelo nacional en la undécima edición de Lollapalooza-.

No obstante, esto no afectó la masiva presencia de público que permaneció hasta el final del concierto que culminó con End of Beginning, el hit que consolidó su popularidad como cantante tras viralizarse en redes sociales como TikTok en 2024, luego de su lanzamiento en septiembre de 2022, lo que llevó al intérprete a publicarlo oficialmente como sencillo.

Finalmente, antes de despedirse y mientras parte del público comenzaba a dirigirse hacia el escenario Samsung, Joe Keery advirtió: “¡Tenemos tiempo para una más!”, antes de interpretar Back On You y poner punto final a su presentación.