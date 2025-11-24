Lo que viene: lo nuevo de «Stranger Things» encabeza los estrenos de la semana en el streaming

Noviembre se despide del calendario 2025, pero antes deja unas perlitas en el streaming. Esta semana llega un puñado jugoso de series y películas, que refrescan los catálogos de cara al último mes del año.

Aquí lo que se suma entre el lunes 24 y el domingo 30 de noviembre a las diferentes plataformas (y a algunos canales de aire).

Series

Stranger Things

Desde el miércoles en Netflix.

Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery , Charlie Heaton y Gaten Matarazz en una escena clave. EFE

Estreno de la quinta -según dicen la última- temporada de la serie de suspenso, ciencia ficción y terror estadounidense, coproducida y distribuida por Netflix. La producción está ambientada durante la década de 1980 y se sitúa en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins, Indiana.

Sus habitantes deberán lidiar con una dimensión alternativa hostil. Actúan Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin, entre otros. Esta nueva temporada se estrena en tres partes: el Volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el Volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.

The Beatles Antología

Desde el miércoles en Disney+.

John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney en 1964. AP

Además de material remasterizado e inédito, la serie documental presenta a los miembros sobrevivientes de la banda en entrevistas exclusivas, con sus reflexiones sobre aquella época. La producción fue dirigida por Oliver Murray; el equipo de restauración es de Apple Corps, junto con los técnicos de Peter Jackson. El miércoles se estrenan los primeros tres episodios.

Una vida menos en Canarias

Martes a las 23, en A3Series. Un episodio por semana disponible en el On Demand de Flow.

«Una vida menos en Canarias», otra serie española que va del cable al streaming.

Serie española de acción y drama creada por Fran Carballal, Enrique Lojo y Curro Royo. En la historia, un inspector de homicidios de Madrid se ve forzado a aceptar un traslado a las islas Canarias. Allí deberá formar dupla de trabajo con una carismática colega, pese a las grandes diferencias.

Desapariciones: ¿Vivos o muertos?

Desde el lunes en Netflix.

Segunda temporada de la serie sobre crímenes reales en Carolina del Sur (Estados Unidos). Uno de los casos es el de una joven que desaparece a mitad de la noche. Casi de forma paralela, un hombre abandona su hogar con todas sus pertenencias. La tarea de la Policía será atar cabos demasiados sueltos para encontrar al verdadero culpable.

Películas

Asiento mortal

Desde el miércoles en Prime Video.

En «Asiento mortal», Nate recupera su libertad e intenta recomeponer el vínculo con su hija Polly. Y esquivar balas ajenas.

Nate acaba de salir de prisión. Ahora, intenta armar una nueva vida con dos grandes prioridades: su hija Polly y escapar de una banda de delincuentes que quiere sus cabezas. Dirigida por Nick Rowland con Taron Egerton, Ana Sophia Heger, Odessa A’zion, John Carroll Lynch y Rob Yang.

Drop: Amenaza anónima

Desde el viernes en Max.

Una mujer llamada Violet, que es madre viuda, tiene una primera cita en varios años. El encuentro es con Henry en un restaurante de lujo. Lo que comienza como algo esperanzador se convertirá en un infierno que amenaza su seguridad y la de su pequeño hijo. Con la actuación de Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond, Gabrielle Ryan, Jeffrey Self, Ed Weeks y Travis Nelson. Dirigida por Christopher Landon y escrita por Jillian Jacobs y Chris Roach.

Camina o muere

Desde el jueves en el On Demand de Flow.

La película es una adaptación cinematográfica de la famosa novela de Stephen King publicada a finales de los ’70.

Película distópica estadounidense de 2025 que cuenta la historia de cien adolescentes y una brutal competición llamada La larga marcha. Allí, ellos deben caminar sin descanso. Si frenan o detienen la marcha morirán. La película es una adaptación cinematográfica de la famosa novela de Stephen King publicada a finales de los años 70. Actúan Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang y Roman Griffin Davis, entre otros.