Lo que viene: la serie «Parallel Me» encabeza los estrenos de la semana en el streaming

Esta semana a caballito de los dos meses trae novedades en el streaming para la despedida de septiembre y la bienvenida de octubre: llega una interesante tanda de series y películas que se suman a las que están funcionando bien en diferentes plataformas, como French Love en Netflix y Los mufas por Disney+, por nombrar algunas.

Series

Parallel me

Desde el jueves en Paramount+.

Muchas vidas en una vida, el disparador de «Parallel me».

¿Existe realmente una vida perfecta? ¿Quién puede decir que la suya lo es? Toni Falk es una consultora viviendo una gran crisis. Un día recibe un chal que tiene algunas características mágicas: le permite vivir versiones alternativas de su vida. Así surgirán las preguntas más profundas e incómodas. Con la actuación de David Kross, Maria Schrader y Caroline Peters.

Lote de Placebo: el escándalo que generó vidas

Desde el martes en Max.

La miniserie brasileña, cuyo título original es “Pílula de farinha: o escándalo que gerou vidas”, cuenta uno de los mayores escándalos de la industria de los medicamentos en ese país.

En los ’90, se distribuyeron anticonceptivos adulterados en farmacias, que provocaron cientos de embarazos inesperados. Los episodios dan voz a las víctimas y exponen las secuelas emocionales y legales de una historia marcada por los abusos y el intento de responsabilizar a las propias mujeres.

Chad Powers: Mariscal de campo

Desde el martes en Disney+.

El mariscal de campo es un puesto clave en el fútbol americano. La serie cuenta la historia de un jugador que destruyó su carrera después de cometer un error imperdonable. Ocho años después, quiere regresar para revivir sus sueños, pero lo hace de una forma muy particular. Con la actuación de Glen Powell, Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett y Frankie Rodriguez, entre otros.

El caso de Teresa Battaglia

Desde el jueves en el On Demand de Flow.

Teresa lucha por la verdad y contra su enfermedad.

Teresa Battaglia es una perfiladora criminal y oficial de policía en la ciudad italiana de Udine. Con una enfermedad que le nubla el juicio, ella deberá resolver algunos crímenes atroces con la ayuda del inspector jefe Giacomo Parisi y el joven inspector Massimo Marini. Basada en el libro Ninfa dormida, de Ilaria Tuti.

Earthquake: Joke Telling Business

Desde el martes en Netflix.

Especial de Netflix de Nathaniel Stroman, el comediante conocido por su nombre artístico Earthquake. En esta oportunidad, hace gala de su clásico humor ácido, que va desde los escándalos de las celebridades hasta reflexiones sobre el amor.

Películas

Rockstar: Duki desde el fin del mundo

Desde el jueves en Netflix.

Llega el documental de Duki, con un puñado de confesiones.

“La gente vio con sus ojos que yo era un pibito como cualquier otro”, dice Duki en un momento del documental. La película cuenta la vida de la estrella de trap argentino. Las imágenes recorren sus primeras batallas de rap y llegan hasta este presente como una de las grandes estrellas internacionales del género.

La sustancia

Sábado a las 22, en el On Demand de Flow para clientes de HBO.

Candidata a los Oscar de la Academia de Hollywood, la película cuenta los días de una gran estrella de televisión que busca -a cualquier precio- recuperar la fama perdida. Con Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid. Dirige Coralie Fargeat.

Sacramento: un viaje de locura

Desde el jueves en el On Demand de Flow.

Rickey y Glenn son dos amigos que están algo distanciados. Con algunas pequeñas mentiras, uno convence al otro para realizar un viaje con un único objetivo: esparcir las cenizas de su padre. El viaje improvisado los llevará de Los Ángeles a Sacramento. La road movie está protagonizada por Michael Cera, Michael Angarano, Maya Erskine y Kristen Stewart.