Lo que ocurre en tu cuerpo cuando consumís avena con chía todas las mañanas, según expertos

Un desayuno saludable no solo ayuda a mantener el equilibrio nutricional durante el día, sino también a prevenir el sobrepeso y ganar masa muscular. A la hora de seleccionar los alimentos, la avena y las semillas de chía están entre los más elegidos.

De acuerdo con Healthline, los licuados pueden ser útiles cuando se necesitan fuentes de proteína de alta calidad cerca o simplemente cuando no se alcanzan las necesidades diarias de proteína a través de los alimentos.

En este sentido, los expertos recomiendan consumir avena y semillas de chía debido a que cuentan con nutrientes esenciales que promueven el tránsito intestinal y estimulan la saciedad, como por ejemplo la fibra.

Qué ocurre en el cuerpo si se consume avena y chía por la mañana

Como mencionamos anteriormente, la avena y la chía brindan grandes beneficios para la salud, especialmente si se consumen en el desayuno.

En el caso de la avena, es una fuente de nutrientes y vitaminas que benefician al organismo y fortalecen el sistema inmunológico.

Contiene betaglucanos, un tipo de fibra que le aporta viscosidad y, ya en el estómago y el intestino, favorece las señales de saciedad.

Las gachas de avena actúan como prebiótico para el intestino, y al trabajar sobre el estado de la flora puede mejorar determinados cuadros de distensión e hinchazón abdominal, según un estudio noruego llamado «Gachas de avena: impacto en las características asociadas a la microflora en sujetos sanos».

«El contenido en hidratos de carbono de la avena es similar al de otras semillas, en torno al 60%. Se trata en su mayor parte de polisacáridos de absorción lenta, que proporcionan mayor sensación de saciedad, y van aportando energía de manera moderada pero constante», según el portal especializado Cuerpo Mente.

La avena también es rica en minerales y vitaminas B. Suma algo de potasio, calcio, selenio, silicio, cobre, cinc y vitaminas E, B2 y B3, así como antiinflamatorios del tipo de las avenantramidas.

De acuerdo con una investigación publicada en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), las personas que incorporan mayor cantidad de avena en su dieta parecen tener un riesgo menor de padecer ciertos problemas de salud:

Hipertensión

Algunas patologías gastrointestinales

Enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular

Diabetes

Obesidad

Entre los principales efectos de la avena se encuentran ayudar a controlar el peso corporal y reducir los niveles de colesterol, según especifican desde la Asociación Americana del Corazón.

Por otro lado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recuerdan que, debido a que la fibra no se digiere, tampoco provoca un aumento repentino de azúcar en sangre.

Cuáles son los beneficios de las semillas de chía

Según MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, «la chía es una semilla especialmente rica en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, pero además los aporta junto a ácidos grasos omega-6 en la proporción ideal para el organismo».

No solo resulta una buena fuente de minerales como calcio, magnesio y boro, sino que también posee alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, clave para la saciedad y regular el tránsito intestinal.

Su potencial antioxidante, sus efectos beneficiosos en la diabetes, colesterol o la hipertensión y sus propiedades antiinflamatorias y laxantes, entre otros, están respaldados por evidencia científica, según una revisión de estudios publicada en Journal of Food Science and Technology.

Pese a que no abundan los estudios, los expertos estiman que el consumo regular de semillas de chía impulsa la salud del tejido intestinal y la composición de la flora bacteriana.

En la misma línea, la fibra insoluble de la chía absorbe líquidos y ayuda a formar un gel viscoso y voluminoso.

Además, ejerce una acción positiva frente al estreñimiento y ayuda a ganar masa muscular por su gran cantidad de fibras y proteínas que colaboran en la regeneración del tejido.

Más allá de que estos dos alimentos pueden resultar clave en perder peso y ganar masa muscular, es importante aclarar que no es una comida quema grasas milagrosa, sino que debe estar acompañada de un estilo de vida saludable y actividad física.

De todos modos, antes de tomar una decisión vinculada a la alimentación y la salud, siempre es necesario visitar a un médico o nutricionista para evaluar cada caso.

Cómo preparar un licuado de avena y chía

A continuación, la receta de The Big’s Man World para preparar el licuado de avena y chía en casa:

Ingredientes

1 taza de leche (puede ser de origen animal o vegetal)

1 cucharada de proteína en polvo

2 cucharadas de avena

1 cucharada de semillas de chía

1 taza de pasta de maní (opcional)

1 cucharada de miel (opcional)

Hielo al gusto

Preparación

Agregar la leche, la proteína en polvo, la pasta de maní (opcional), la avena y las semillas de chía en una licuadora.

Licuar hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados.

Para que el batido sea más refrescante, añadir algunos cubos de hielo y licuar de nuevo.

Servir y disfrutar del licuado de avena y chía.