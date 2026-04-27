Lo que nadie te dice sobre la hipertensión según una investigadora: «No empeora solo porque el paciente no se cuida»

La hipertensión ha sido considerada durante décadas como una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial y, tradicionalmente, se la vinculó al descuido de los pacientes. Históricamente, se interpretaba como resultado de malos hábitos a lo largo de la vida o como una consecuencia inevitable del envejecimiento, pero este enfoque simplifica una realidad mucho más compleja.

La médica clínica Fernanda Montes de Oca propone revisar esta visión tradicional y afirma: «La presión arterial no empeora solo porque el paciente ‘no se cuida’». Según la especialista en nutrición e inmunología avanzada, la hipertensión progresa porque es una enfermedad que, una vez iniciada, altera la estructura del sistema que regula la presión arterial.

Lejos de atribuir el aumento de la presión exclusivamente al estilo de vida, Montes de Oca explica que el factor clave está en el comportamiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Cuando el flujo sanguíneo se vuelve turbulento, ya sea por rigidez vascular o cambios en el diámetro de las arterias, se daña la capa interna de estos vasos y se afecta el endotelio.

“El endotelio no es solo un recubrimiento de los vasos; es un órgano activo que regula el tono vascular”, señaló la médica. Al perder su función protectora, se inicia un círculo vicioso que eleva la presión arterial y agrava el deterioro de la salud vascular.

Este cambio de paradigma surgió a partir de la consulta con un paciente que cuestionó por qué la presión arterial tiende a empeorar con el tiempo, incluso cuando se mantiene un cuidado adecuado. Montes de Oca indicó que la respuesta no reside únicamente en la medicina tradicional, sino que debe buscarse en la física, especialmente en el estudio de los flujos sanguíneos.

Describió que la sangre no fluye de manera aleatoria dentro de los vasos, sino que, bajo condiciones normales, lo hace en capas ordenadas, silenciosas y eficientes. “Cuando aumentan la velocidad, el diámetro del vaso o disminuye la viscosidad, aparece el caos y, al superar cierto umbral, el flujo se vuelve turbulento”, explicó. Factores como las placas de ateroma, estenosis y lesiones en los vasos contribuyen a alterar este flujo.

En grandes vasos, como la arteria aorta, cierto grado de turbulencia puede ser normal debido a las altas velocidades y al tamaño del conducto, sin necesariamente implicar daño. Sin embargo, el problema surge cuando la turbulencia aparece donde no debería o se mantiene de manera sostenida.

Respecto al endotelio, Montes de Oca detalló su función: “Produce óxido nítrico, que dilata el vaso; inhibe la inflamación y mantiene la sangre fluyendo adecuadamente. Cuando se lesiona, deja de proteger y comienza a participar en el problema”. La lesión endotelial conduce a una reducción de este compuesto y al aumento de sustancias vasoconstrictoras, como la endotelina, además de activar procesos inflamatorios.

Esto se traduce en una agresión repetida sobre la capa más interna de arterias y venas, provocando microlesiones continuas que afectan la integridad vascular y contribuyen al progresivo deterioro en pacientes con hipertensión.