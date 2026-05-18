«¡Lo está prendiendo fuego!»: lo despidieron y le incendió la camioneta al dueño de la carnicería donde trabajaba

Una mujer exclamó con sorpresa: «¡Sí, sí! ¡Lo está prendiendo fuego! ¡Lo está prendiendo fuego!», mientras un hombre recién despedido incendiaba la camioneta del dueño de la carnicería donde trabajaba hasta ese momento.

El hecho ocurrió el pasado viernes en Castelar, sobre la calle Bartolomé Mitre al 2400. El agresor huyó en bicicleta, sorprendiendo e indignando a quienes presenciaron y registraron el episodio a pocos metros.

Las imágenes difundidas por el sitio Primer Plano muestran a un hombre en bicicleta que se detiene junto a una camioneta utilitaria gris y arroja un objeto al interior, provocando el incendio. Mientras tanto, una mujer que graba la escena repite: «¡Lo está prendiendo fuego!»

Instantes después, con una bolsa blanca en mano, el atacante, cubierto con un buzo azul con capucha que le cubre la cabeza y parte del rostro, se aleja pedaleando sin prisa, mientras las llamas comienzan a consumir el vehículo.

Según informaron medios locales, vecinos relataron que el agresor fue despedido debido a “reiterados incumplimientos”. Un comerciante del lugar explicó a Primer Plano: “El dueño de la carnicería se cansó de que fuera a trabajar en malas condiciones y muchas veces faltara, por eso lo echó. Entonces él actuó para desquitarse y cometió este hecho. Quedó filmado y todos lo reconocieron”.

Ante la tensa situación, los vecinos que presenciaron el ataque alertaron a las autoridades y algunos intentaron apagar el fuego con baldes de agua. Fuentes del caso indicaron que el vehículo resultó severamente dañado.

Personal de la Secretaría de Seguridad municipal se presentó en el lugar. Sin embargo, pese a que los vecinos llamaron al 911 para informar lo sucedido, no acudieron los bomberos, según señaló el mismo sitio. En el video, uno de los testigos comenta: «Ya llamamos al 911» y continúa: «Un chico en bicicleta rompió el vidrio y prendió fuego».

Franco, dueño de la carnicería afectada, se mostró “indignado” por el ataque. La filmación realizada por un vecino se convirtió en una prueba fundamental para la investigación, ya que registra toda la secuencia desde la llegada del agresor hasta su fuga.