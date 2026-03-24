Lo despidieron por trabajar menos de 90 minutos por día y la Justicia ordenó indemnizarlo con más de 137.000 dólares

Un trabajador fue despedido en España en 2024 tras ser acusado de trabajar menos de 90 minutos por día, pero la Justicia declaró el despido improcedente y ordenó indemnizarlo con más de 118.000 euros (137.000 dólares).

El caso fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que confirmó un fallo previo del Juzgado de lo Social de Pontevedra.

Por qué lo despidieron y qué pruebas presentó la empresa

El hombre trabajaba como visitador médico desde 2003 para una empresa cosmética y tenía un salario mensual de 4.995 euros.

En diciembre de 2023 fue diagnosticado con una patología y tomó licencia médica. Tras una cirugía, recibió el alta en marzo de 2024 y volvió a su puesto.

Después de su reincorporación, la empresa contrató a un detective privado para controlar su actividad. Según esos informes, el trabajador cumplía jornadas muy reducidas.

El 13 de mayo de 2024, por ejemplo, tenía programadas visitas desde las 9:30 en un hospital de Vigo, España, pero solo registró actividad entre las 13:33 y las 15:05. En los días siguientes, los reportes indicaron reuniones breves con médicos y horarios similares.

Con esos datos, en junio de 2024 la empresa decidió despedirlo por bajo rendimiento, indisciplina y por considerar que había incumplido la buena fe contractual.

Qué analizó la Justicia y por qué consideró válido su trabajo

El trabajador impugnó el despido y el caso llegó al Juzgado de lo Social de Pontevedra, que lo declaró improcedente.

La empresa apeló, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó la decisión.

Los jueces señalaron que el puesto de visitador médico no tiene un horario fijo, sino que se organiza de forma flexible. Por eso, el criterio principal no es la cantidad de horas trabajadas, sino los resultados.

También indicaron que, aunque hubo datos inexactos en algunos reportes de visitas, eso no alcanzaba para justificar un despido disciplinario.

En ese marco, concluyeron que no se probó una disminución voluntaria del rendimiento ni una violación de la buena fe laboral.

Qué opción tiene la empresa tras el fallo judicial

Con la sentencia confirmada, la empresa deberá elegir entre reincorporarlo en su puesto o pagarle una indemnización de más de 137.000 dólares, lo que pone fin al conflicto iniciado tras su regreso de la licencia médica.