«Lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida»: la dura acusación del abogado del papá de Angel, el nene que murió por golpes en Comodoro Rivadavia

Tras confirmarse que Ángel Nicolás López recibió 22 golpes en la cabeza, el abogado de su padre biológico, Roberto Castillo, se expresó antes de reunirse con el fiscal Facundo Oribones. En el encuentro también participan Luis López, padre biológico del niño, y Lorena Andrada, su pareja, quien tenía un rol central en la vida del menor de cuatro años.

Ángel vivía con su padre Luis y Lorena, pero en noviembre pasado el juez Pablo José Pérez, tras denuncias cruzadas entre los padres biológicos, decidió otorgar la tenencia a la madre. A partir de ese momento, el niño quedó bajo el cuidado de Mariela Altamirano, conviviente de Maicol González. Según la investigación, fue en ese entorno donde ocurrieron las lesiones que provocaron la muerte de Ángel el domingo de Pascuas.

El viernes, la fiscalía confirmó la presencia de múltiples lesiones intracraneales correspondientes a días previos al deceso. Este lunes se revelaron los resultados de la autopsia, que corroboran los 22 golpes en la cabeza sufridos por el menor.

En consecuencia, Mariela Altamirano, de 28 años, y Maicol González fueron detenidos e imputados por presunto homicidio agravado.

“Ángel estuvo sometido a un contexto de violencia en el que la madre es coautora. Las lesiones se las produjo Maicol”, aseguró Castillo. El abogado cuestionó duramente a la Justicia y adelantó que podrían presentar denuncias penales: “El problema es que la Justicia está corrompida. Voy a consultarle al padre hasta dónde quiere llegar. Nosotros iríamos por un jury de enjuiciamiento para el juez y por denuncias penales contra las auxiliares y licenciadas en psicología. Si el juez no fuera juez, sería un partícipe necesario, porque sin su firma Ángel estaría con nosotros”.

Castillo brindó declaraciones acompañado por su pareja, la modelo y figura mediática Cintia Fernández. Respecto a Ángel antes de cambiar de entorno, indicó: “Hay un informe de las maestras del jardín que señala que Ángel era un niño alegre, puntual y con asistencia constante. Su conducta cambió en las últimas semanas, cuando la tenencia quedó exclusivamente en manos de la progenitora. Lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida”.

El abogado agregó: “La Justicia no le prestó atención a esta familia. Gracias a Lorena, el juzgado estableció que ella era la referente emocional del niño. En una audiencia, el juez mencionó que el menor expresó querer quedarse con ‘la mami’, que era Lorena. Altamirano apareció de la noche a la mañana”.

Afirmó además que Ángel no conocía a Altamirano, pero aun así se le concedió la tenencia. “Altamirano denunció en la comisaría de la mujer hechos ocurridos tres años atrás, realizó cuatro denuncias. Se aprovechó del sistema con falsas acusaciones”, denunció.

Castillo señaló también: “Ella hizo una falsa denuncia en 2022. Se fueron a Córdoba con su amante y el padre inició acciones legales desde ese momento. La Justicia conocía la situación y aisló al niño de su familia. Fue un desastre y una vergüenza”.

Cuestionó asimismo el accionar de los equipos técnicos: “Fue terrible que no hayan visitado el lugar donde vivía el niño. Deberían renunciar. Recibimos más de 25 casos, nos enviaron pruebas y expedientes que aún no pudimos revisar, lo mismo ocurre con jueces y auxiliares”.

Por su parte, Cintia Fernández también expresó su dolor: “Esa noche lloramos con Roberto. Me conmovió lo que dijo Lorena, que el único delito que tuvo Ángel fue no haber nacido de ella”. Criticó a la Justicia de familia: “Los jueces no se toman el tiempo para conocer el núcleo de las familias. Hay padres y madres buenos y malos”. Concluyó: “En casos irreversibles y comprobados, considero que los responsables no deberían estar en esta vida”.