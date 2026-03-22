Lo arrestaron, huyó y saltó al río para escapar nadando: el video de la insólita persecución acuática

Podría ser la escena de una película de acción, pero no lo es. La persecución acuática por parte de dos policías que fueron tras a un joven de 28 años que escapó mientras le leían sus derechos, ocurrió en la vida real en Daytona Beach, más precisamente en el las aguas del río Halifax en Florida, Estados Unidos.

Las imágenes grabadas con la cámara corporal y compartidas en las redes sociales de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia (VSO), muestran el momento en que los agentes del orden tuvieron que subirse a tablas de paddle surf para perseguir al sospechoso después de que saltara a un río para evitar ser arrestado.

Sucedió el lunes 16 de marzo y recientemente compartieron el reporte policial en en un posteo conjunto en Instagram y Facebook que se viralizó tras hacer público el video del hecho.

«El incidente se produjo después de que el hombre, identificado como Chase Cruz, de 28 años, huyera hacia el río Halifax sin haber terminado la lectura de los cargos de los que se le acusaba y sus derechos», detallaron las fuerzas de seguridad.

El río Halifax es una vía fluvial costera situada en el condado de Volusia, Florida, que fluye paralelo al océano Atlántico a través de la zona de Daytona Beach. Suele haber pescadores, personas que pasean en bote y otras que van a caminar para disfrutar del avistamiento de manatíes y delfines.

Esa idílica tranquilidad que caracteriza el lugar se transformó en un operativo de seguridad que bien podría ser un plano secuencia apto para la pantalla grande.

El clip dura poco más de un minuto y medio, pero hay un corte en el medio que hace pensar que corrió riesgo la vida del joven que intentaba huir.

Surfear para alcanzar a un sospechoso que se lanzó al río para evadir un arresto

La filmación comienza con la lectura de los derechos por parte de uno de los oficiales, y en primer plano se observa la cara del sospechoso, entre preocupado, inquieto y nervioso.

«Tienes derecho a hablar con abogado que te asesore antes de que te hagamos cualquier pregunta. Un abogado que esté presente…», alcanza a decirle el policía.

Y de repente, el joven se da vuelta y comienza una maratón hacia el muelle. «¡Oye, oye, no corrás!», le gritan, y enseguida a través de la radio alertan de la situación y despliegan un pedido de refuerzos.

«Hombre blanco, camisa azul, pantalones cortos blancos, estamos corriendo, va a hacia el río», se escucha mientras la cámara rebota y se desenfoca debido a la velocidad.

Lo siguiente que se ve es que dos policías se subieron a tablas de remo para detener a Cruz, a quien se lo ve flotando con dificultad en las aguas turbias.

No detallaron cuánto tiempo pasó entre la huida y la siguiente toma, pero en la vista área captada desde un dron se ve al sospechoso solo, en la inmensidad del río, y a penas podía mantenerse a flote.

Los oficiales se acercaron a él y tuvieron que ayudarlo a salir mientras le pedían que mantuviera las manos arriba. Parecía más una rescate que un arresto, porque se observa que el joven pide un salvavidas y suplica volver a la orilla.

Los agentes lo ayudaron a subir a una de sus tablas de remo, lo ataron con una cuerda para asegurarse de que se mantenga cerca y seguro, y luego empezaron a nadar de vuelta hacia la orilla.

En el último corte de video se ve que en el muelle los recibió un numeroso equipo de policías, que los esperaban atentos para asistir a Cruz y escoltarlo a la estación.

Las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Oficina del Sheriff del Condado de Vermont (VSO) tienen en conjunto casi medio millón de seguidores.

Ante semejante masivo público, ese video no tardó en hacerse viral con cientos de reacciones y comentarios. «¿Será un triatleta?», se preguntó con ironía uno de los internautas.

Según el reporte policial, el joven fue acusado de merodear, vagar y resistirse al arresto, cargos por los que deberá responder ante las autoridades.