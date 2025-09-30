Lluvias intensas en Chaco: Fuerte diluvio anega Tres Isletas

30 de septiembre de 2025 Lectores: 39

Un fuerte diluvio la madrugada de este martes anegó Tres Isletas. La lluvia acumuló casi 200 mm y dejó barrios enteros y viviendas bajo el agua, tornando crítica la situación en la ciudad chaqueña.

Un temporal copioso se desató esta madrugada en la provincia, con mayor intensidad en Tres Isletas. La zona registró fuertes vientos y caída de granizo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el reporte de la Policía del Chaco, las precipitaciones fueron extremadamente altas. En Tres Isletas se acumularon hasta 200 milímetros de lluvia, mientras que en el paraje El Tacuruzal se midieron 150 mm.

El fenómeno fue muy localizado. Hacia el norte, en Juan José Castelli apenas llovió, y hacia el sur, en Presidencia Roque Sáenz Peña, la lluvia rondó los 30 milímetros.

El agua acumulada dejó una situación crítica. Varios barrios de Tres Isletas quedaron totalmente anegados y se reportó una gran cantidad de viviendas inundadas.

El pronóstico indica que las precipitaciones podrían extenderse hasta el jueves, aunque con menor intensidad, lo que podría agravar la situación en la zona afectada.