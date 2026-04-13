Lluvia de insultos racistas al jugador neerlandés que empujó a Cuti Romero y provocó la lesión que preocupa a la Selección: «Inaceptable»

La incertidumbre sobre el estado físico de Cristian “Cuti” Romero es total. El defensor de la Selección Argentina debió abandonar el campo entre lágrimas y con una fuerte molestia en la rodilla derecha este domingo, tras ser empujado por el delantero Brian Brobbey y chocar contra la cabeza de su propio arquero, Antonín Kinsky, ambos jugadores del Tottenham.

Este lunes, el cordobés campeón del mundo se someterá a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión. Mientras tanto, el Sunderland, rival del Tottenham en la Premier League, manifestó su indignación por la ola de insultos racistas que el atacante neerlandés recibió en redes sociales tras el incidente.

Un rápido análisis del último posteo de Brobbey en Instagram reveló la situación: después del partido, publicó varias fotos del encuentro y recibió numerosas reacciones. Mientras amigos y compañeros dejaron comentarios positivos y corazones, también fueron varios los mensajes racistas por parte de usuarios argentinos.

Los más exaltados acusaron a Brobbey de lesionar deliberadamente a Cuti Romero y utilizaron frases racistas e imágenes de monos. Durante diversos pasajes del partido, ambos futbolistas protagonizaron disputas físicas constantes.

Frente a esta situación, el Sunderland emitió un comunicado oficial: “Apoyamos firmemente a Brian y le ofrecemos todo nuestro respaldo. Este no es un incidente aislado; los recientes insultos contra Romaine Mundle y Lutsharel Geertruida demuestran la frecuencia de este comportamiento persistente e inaceptable”.

Además, el club realizó una denuncia por racismo ante la Premier League y la Policía. “Esperamos que se tomen medidas rápidas contra los responsables. El racismo es abominable y no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Seguimos condenándolo cada vez que ocurre. El fútbol debe ser un entorno seguro e inclusivo para todos, sin excepción”, concluyó el Sunderland, que se impuso en el partido y complicó aún más al Tottenham, que continúa en zona de descenso a seis fechas del final de la temporada.