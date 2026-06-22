«Llevate todo», la desesperación de una mujer asaltada por motochorros cuando dejaba a su hijo en la casa de un amigo en Mar del Plata

Las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata registraron este fin de semana un violento asalto a una mujer que acababa de dejar a su hijo en la casa de un amigo. «Llevate todo», alcanzó a decir la víctima cuando le apuntaron con un arma de fuego.

El episodio quedó registrado en su totalidad por una cámara situada en el frente de la propiedad, sobre la calle Matheu al 1300. El video fue difundido a través de la cuenta de Instagram @robos.mdp, que publica diariamente imágenes de hechos de inseguridad en la ciudad balnearia.

A las 19:43 del sábado 20 de junio, un Volkswagen Up se encontraba detenido en la zona para dejar a dos menores y a la madre de uno de ellos en un chalet local. La escena inicial parecía parte de la rutina. Los niños entraron junto con una de las mujeres, mientras la otra, futura víctima, retornó a su auto para continuar su camino.

Los segundos que tardó en arrancar fueron suficientes para que dos delincuentes en moto la detectaran y decidieran asaltarla. Sin que ella se percatara, detuvieron la moto a la derecha del vehículo, bloqueándolo, y uno de ellos descendió con una pistola en la mano. Corrió hacia el lado izquierdo del auto, abrió la puerta y le apuntó.

La mujer no opuso resistencia. Se bajó, gritó y entregó sus pertenencias. «Llevate todo. Tomá, tomá, tomá», repetía mientras corría para resguardarse. Aunque el delincuente le habló, no se logró distinguir lo que dijo. Finalmente, el hombre se subió al auto y lo arrancó con algunas dificultades. La secuencia terminó a las 19:45, según el registro de las cámaras, con una duración menor a dos minutos.

El padre de uno de los niños que acababan de descender del auto expresó su indignación: «Fue a las 19:40 de un sábado, un desastre. De pedo no estaban mi hijo y su amiguito ahí», comentó, según consignó el medio local 0223.

Tras el hecho, intervino personal policial y se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó diversas medidas para identificar a los responsables. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, la recepción de testimonios y otras diligencias investigativas.

Por el momento no hay detenidos y continúan las tareas para localizar a los autores del robo y al vehículo sustraído.