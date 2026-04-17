Llevaba más de 24 kilos de cocaína escondidos en el tablero de su auto: quedó detenido

Agentes de la Aduana en Misiones detectaron más de 24 kilos de cocaína ocultos en un automóvil con patente argentina que ingresaba desde Paraguay. La droga, valorizada en casi 500 millones de pesos, estaba escondida bajo un tablero falso del vehículo.

La intervención fue realizada por personal de la División Aduana de Posadas y el Resguardo Puerto Rico durante un operativo de control en el paso fronterizo. Al inspeccionar el automóvil color rojo, los agentes encontraron 27 paquetes cuidadosamente embalados escondidos debajo del tablero.

El peso total de la sustancia incautada fue de 24,125 kilogramos, y el narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Según las autoridades, el valor estimado de la droga asciende a 493.597.502,77 pesos.

La Fiscalía y la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Oberá iniciaron actuaciones por el delito de contrabando de importación de estupefacientes en grado de tentativa, conforme a la Ley 22.415. El conductor del vehículo quedó detenido, imputado e incomunicado, mientras que se dispuso el secuestro del automóvil y del teléfono celular del acusado.

La causa continúa en desarrollo.