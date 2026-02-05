Llegó al país la misión del FMI: quiénes son y a qué vienen

El Fondo Monetario confirmó que este jueves llegaron dos economistas de su staff técnico para mantener reuniones con los funcionarios del Gobierno argentino. Revisarán las metas de reservas y superávit fiscal de fin del 2025 y buscarán destrabar un nuevo desembolso de US$ 1.000 millones.

Fuentes del FMI aseguraron que los economistas Luis Cubeddu y Bikas Joshi, jefe de la misión argentina, arribaron a Buenos Aires este jueves por la mañana para realizar una ronda de reuniones con el equipo económico. La información había sido anticipada por Clarín.

«Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina», mencionaron desde el organismo. Se prevé que haya también reuniones entre el staff y empresarios y sindicalistas.

La revisión de metas del Fondo se da días después de la polémica alrededor de la implementación del nuevo índice de inflación, que el Gobierno decidió cancelar una semana antes de su lanzamiento. La actualización del IPC era una de las recomendaciones que había hecho el organismo en agosto pasado.

El objetivo de la visita es concretar la segunda revisión del programa firmado en abril. Es un paso necesario para habilitar un nuevo desembolso de US$ 1.000 millones. De suceder, el FMI ya habría enviado a la Argentina US$ 15.000 millones de los US$ 20.000 millones totales del acuerdo.

La auditoría de las metas hasta diciembre pasado estaba prevista para principios de año, pero se demoró en medio de tironeos por la falta de acumulación de divisas, una discusión que se zanjó con el ajuste de las bandas cambiarias y la compra de reservas en enero.

La agenda de la delegación enviada desde Washington incluirá reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central. También se prevé una cita el sábado con dirigentes de la principal central obrera y no se descarta que haya conversaciones con empresarios.

Luis Cubeddu es un histórico técnico del FMI involucrado en el caso argentino. Fue jefe de misión y actualmente es subdirector del Hemisferio Occidental del FMI, un departamento que ahora dirige Nigel Chalk.

El trabajo de Bikas Joshi con la Argentina es más reciente. Fue designado desde principios de 2025 como jefe de la comitiva que trabaja en las negociaciones con la Casa Rosada. De origen nepalés, tiene más de 22 años de experiencia en el organismo supervisando países de Asia, Europa y América Latina.

El jefe de la comitiva del FMI nació en Nepal en 1973, donde trabajó como columnista económico en el Katmandú Post. En los años 90, inició sus primeros pasos en el Banco Mundial y el Fondo en Washington, se graduó como economista en Harvard, y luego se doctoró en Columbia.

Dentro del FMI, investigó sobre el comercio exterior y la política de inversión de China e India, y trabajó como economista para Yemen, Uzbekistán, Bulgaria, Azerbaiján, Camboya y Portugal.

Las metas que vienen a revisar

El Gobierno terminó el 2025 con una de las metas con el Fondo Monetario cumplida con margen. Se trata del mínimo de superávit primario, antes del pago de intereses, que estaba previsto en el programa firmado en abril.

El superávit que alcanzó el sector público nacional el año pasado fue de 1,4% del PBI, y excedió la meta de 1,3% del Producto que se había planteado, en una primera instancia, en el programa firmado en abril.

Más espinosa es la cuestión de las reservas acumuladas en el Banco Central. De acuerdo con una estimación del economista Federico Machado, al cierre de 2025 el BCRA habría terminado con reservas netas negativas en torno a los US$ 400 millones y con un desvío respecto de la meta de acumulación acordada con el FMI cercano a los US$ 17.800 millones.

Esto obligaría a la solicitud de un waiver (perdón) por parte del Gobierno hacia el organismo y la implementación de medidas para remediarlo. El anuncio de un esquema de compra de reservas sistemático como el que inició en enero podrá ser considerado de esa forma.

Qué piensa el FMI sobre el nuevo IPC

La actualización metodológica del IPC era una recomendación que el Fondo Monetario propició, que formó parte de la letra chica del acuerdo e incluso prestó asistencia técnica al Indec para su puesta en marcha. En agosto pasado llegó a anticipar, antes de que lo hiciera el Gobierno, que el índice nuevo estaría listo para su publicación a fines de 2025.

De todas formas, también dejaba en manos del Poder Ejecutivo el momento exacto del comienzo de su publicación. No se trataba, además, ni de un objetivo obligatorio del acuerdo, o de la hoja de ruta de reformas estructurales, sino de una recomendación de política pública. El FMI no se pronunció aún sobre la cancelación del nuevo IPC.