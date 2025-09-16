Llegaron barcazas de YPF a Barranqueras: descongestionarán rutas del NEA

16 de septiembre de 2025 Lectores: 37

BARRANQUERAS – Un convoy de barcazas de YPF arribó al riacho local, reemplazando el equivalente a 400 camiones en las rutas. Esta operación abastecerá de combustible a todo el Noreste Argentino (NEA), mejorando la logística regional.

El gobernador Leandro Zdero acompañó este martes la llegada de las embarcaciones a la terminal de YPF, destacando que el convoy «aumentará la eficiencia del suministro para Misiones, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe y Chaco». La medida resuelve históricas dificultades de navegación en el riacho.

La operación fue posible gracias al dragado de 8 kilómetros del riacho Barranqueras, ejecutado por YPF tras la declaración de emergencia portuaria. «Recuperar la navegabilidad es fundamental», sostuvo Zdero, quien subrayó la alianza público-privada como clave del proyecto.

La administradora del puerto, Alicia Azula, destacó que la reactivación «fortalece la confianza empresarial» y genera 40 empleos directos. Actualmente se exportan por la vía fluvial productos como cueros, algodón y fibras, con alta demanda de Paraguay y productores locales.

Impacto regional

La iniciativa reduce la presión sobre el transporte terrestre, optimiza costos y posiciona a Barranqueras como hub logístico. Faltan dragar 6 kilómetros para completar la habilitación total del riacho, lo que ampliaría la capacidad de exportación regional.