Llegaron a su casa de vacaciones y encontraron «okupas»: la insólita respuesta de la policía que los hizo pasar la noche en un hotel

Después de tres meses de ausencia, una pareja británica regresó a su casa de descanso en Menorca, una de las islas Baleares de España, y se encontró con una situación inquietante: la vivienda estaba ocupada por otras personas, contaba con un sistema de alarma que ellos nunca habían instalado y parte de sus pertenencias había desaparecido.

Al llamar a la policía para recuperar su propiedad, la respuesta inicial de las autoridades fue que los presuntos ocupantes podían permanecer en el inmueble mientras se aclaraba la situación. Ante esta decisión, los dueños debieron pasar la noche en un hotel. Sin embargo, el caso dio un giro rotundo al día siguiente.

La pareja, residente en el condado de Kent, Reino Unido, llegó el lunes 22 de junio de 2026 a su vivienda ubicada en las cercanías de Mahón, capital de Menorca, tras permanecer tres meses fuera de España. Al ingresar al terreno advirtieron que algo no estaba bien: la casa presentaba signos evidentes de haber sido habitada durante su ausencia y contaba con un sistema de alarma desconocido para ellos, según informó Mallorca Daily Bulletin.

Además, comprobaron la falta de muebles, alfombras y otros objetos personales que habían dejado antes de marcharse. Poco después aparecieron quienes presuntamente ocupaban la vivienda: un padre y su hijo españoles, de 55 y 25 años, respectivamente.

El enfrentamiento entre ambas partes derivó en una fuerte discusión. Según el medio citado, tanto los propietarios como los ocupantes se acusaron mutuamente de agresiones durante el incidente. La policía local y la Policía Nacional acudieron al lugar. En una primera evaluación, los agentes entendieron que los hombres podían permanecer temporalmente en la vivienda, ya que presentaron documentación que, según las autoridades, acreditaba que estaban viviendo allí.

Entre las pruebas figuraban una factura correspondiente a la instalación del sistema de alarma y comprobantes de compras de supermercado realizadas en ese domicilio. Ante esa situación, las autoridades recomendaron a la pareja británica alojarse en un hotel mientras se investigaba el conflicto.

No obstante, la situación cambió al día siguiente. El abogado de los propietarios presentó ante la policía documentación del Registro de la Propiedad y otros documentos que acreditaban que la villa pertenecía legalmente a la pareja británica. Con esta evidencia, las autoridades aceptaron formalmente una denuncia por presunta ocupación ilegal y robo.

Los dos hombres fueron detenidos y los propietarios pudieron regresar a la vivienda el martes 23 de junio de 2026, mientras continúa el proceso judicial, informó Mallorca Daily Bulletin. Tras recuperar el inmueble, los dueños dejaron las pertenencias de los ocupantes ilegales fuera de la casa.

El abogado de la pareja aseguró que este desenlace podría marcar un cambio en la forma de abordar este tipo de conflictos y afirmó que «por fin algo parece estar cambiando», según reprodujo el medio local.