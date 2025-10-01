Llega un cometa que iluminará el cielo y podrá observarse a simple vista

El cometa C/2025 Lemmon se acerca y su brillo aumenta gradualmente, hasta el punto de que podrá ser visible a simple vista en octubre.

Así lo informó el astrofísico Gianluca Masi, director científico del Telescopio Virtual, quien entretanto logró capturar una imagen.

El cometa lleva apareciendo en el cielo del amanecer unas dos semanas, pero «actualmente solo es observable con un telescopio o unos buenos binoculares. En aproximadamente un mes, podría superar la visibilidad a simple vista», afirmó Masi.

El cometa C/2025 A6 (Lemmon), que dentro de poco días podrá ser observado a simple vista (EFE).

El cometa C/2025 Lemmon, agregó el astrofísico, «será claramente visible en el cielo, así que solo queda esperar y seguir su evolución, recordando que los cometas son impredecibles por naturaleza».

La Unión Italiana de Astrónomos Aficionados señala también que «el cometa será más visible hacia finales de octubre o principios de noviembre de 2025, especialmente al anochecer (atardecer en Argentina) » y que «las condiciones ideales para observarlo se caracterizan por cielos muy oscuros, lejos de luces urbanas, baja interferencia atmosférica y buena transparencia».

Descubierto a principios de 2025 por el Mount Lemmon Survey, C/2025 Lemmon es un cometa no periódico, lo que significa que su paso es único y no habrá nuevas oportunidades de observarlo.