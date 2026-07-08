Llega la primera película protagonizada por una actriz hecha con IA: cómo será y de qué va

Tilly Norwood, la actriz creada mediante inteligencia artificial (IA) que generó controversia en la industria cinematográfica, protagonizará su primera película titulada Misaligned. El filme se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y busca colaboradores clave para su producción.

La productora londinense Particle 6 describió el proyecto como una comedia dramática que narra una historia de madurez, marcada por el caos existencial en el mundo de la IA, según informó el medio especializado Variety.

La trama sigue a Tilly, una IA sin cuerpo físico, infancia ni experiencias propias, que solo tiene acceso a las vivencias de los demás. La situación se complica cuando un bot rebelde y seductor de la web oscura la convence de romper sus límites para comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, lo que la humaniza, de acuerdo con el medio estadounidense.

La productora enfatizó que la realización del filme será híbrida, combinando profesionales del cine y la televisión tradicionales con especialistas en inteligencia artificial.

Esta iniciativa llega meses después de que la industria cinematográfica y sindicatos de Hollywood criticaran que un personaje hiperrealista generado por IA buscara representación en una agencia de talentos, abriendo un debate ético sobre el uso de esta tecnología.

La actriz mexicana Melissa Barrera, reconocida por la saga Scream, fue una de las primeras en expresar su rechazo en redes sociales: “Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas. ¡Qué asco!”.

A su reclamo se sumó Mara Wilson, protagonista de Matilda, quien cuestionó: “¿Y qué hay de las cientos de jóvenes vivas cuyos rostros fueron combinados para crearla? ¿No pudieron contratar a ninguna?”.

El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado en el que afirmó que “la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano” y manifestó su oposición a la “sustitución de intérpretes humanos por sintéticos”.

Frente a estas críticas, la creadora de la personalidad virtual aseguró en sus redes sociales que no hay motivo para preocuparse: “Para quienes han expresado su enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, les digo que no es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte anteriores, genera conversación, y eso demuestra el poder de la creatividad”.

Desde un punto de vista empresarial y económico, contratar a Tilly resulta conveniente, ya que es una actriz que no requiere descansos, vacaciones ni pagos por regalías. Puede trabajar las 24 horas del día y nunca interrumpirá un costoso día de rodaje por enfermedad o cualquier otro imprevisto.

Lo que queda por verse es cómo reaccionará el público ante estas nuevas estrellas creadas con IA, quienes finalmente determinarán si el rol del actor humano está en decadencia o si su vigencia seguirá vigente por varios años más.