Llega el 3° Black Friday a San Pedro: tres días de descuentos, feria y diversión

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, los comercios de toda la ciudad se preparan para vivir la tercera edición del Black Friday San Pedro, un evento que ya se convirtió en una cita esperada por comerciantes y vecinos, con grandes promociones, reintegros y actividades para toda la familia.

Durante las tres jornadas, los locales adheridos ofrecerán descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios de los programas Ahora Misiones y Banco Macro, entre otras promociones.

Los comercios participantes estarán identificados con globos negros y rojos, telas y cartelería especial en sus vidrieras, además de difundir sus ofertas a través de redes sociales y estados de WhatsApp.

📅 Sábado 1 de noviembre: una jornada especial

El cierre del evento contará con una gran feria de descuentos, donde se sumarán emprendedores, artesanos, mesiteros y comercios locales, junto a un sector gastronómico con variadas propuestas.

La jornada incluirá música en vivo, artistas, baile y sorteos, además de reconocimientos especiales para los participantes.

👉 Una oportunidad para disfrutar en familia

El Black Friday San Pedro busca no solo impulsar las ventas locales, sino también generar un encuentro comunitario donde vecinos y turistas puedan disfrutar, comprar y compartir en un ambiente festivo.

📞 Quienes deseen participar con su stand pueden comunicarse con los organizadores para sumarse a esta nueva edición del evento que promete romper récords de convocatoria.

El Black Friday San Pedro 2025 cuenta con el apoyo del Gobierno de Misiones, el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad de San Pedro y la Fundación TECAS.

La organización está a cargo de la Cámara Regional de Comercio, Industria, Producción y Servicios de San Pedro.