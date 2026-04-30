Llega a la Argentina una marca de autos de ultra lujo: masajes de piedras calientes y aromatización con notas de vainilla y jazmín

Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, anunció el año pasado la ampliación de su oferta de modelos en el país, que incluye la llegada de una nueva marca: Maybach, la línea más lujosa y exclusiva del fabricante premium alemán.

Maybach es una división que toma como base los modelos convencionales de Mercedes-Benz y los eleva mediante detalles de ultra lujo y elementos distintivos. Según informó Clarín, dos modelos estarán disponibles en el mercado local a partir de este año: el SUV GLS, que llegará a mitad de año, y la limusina Clase S, prevista para finales de 2026.

Mercedes-Maybach también tiene presencia en la cultura popular, formando parte de la película «El Diablo se Viste a la Moda 2», recientemente estrenada en los cines argentinos. En la filmación, un Mercedes-Maybach S cumple un rol central como vehículo del personaje Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep. El filme reúne nuevamente a parte del elenco original, incluido Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Fundada en 1909 por Wilhelm Maybach, uno de los pioneros del automóvil, esta marca siempre ha representado una opción de ultra lujo mundialmente reconocida, considerada la «Rolls-Royce alemana». Tras haber sido adquirida por Daimler-Benz en los años 60, resurgió con fuerza en 2002 y actualmente ofrece una gama de limusinas, SUV y convertibles que destacan por su exclusividad, atención al detalle y configuraciones personalizadas.

En Europa, los precios de los modelos estándar de Maybach oscilan entre 190.000 y 280.000 euros, aunque con las numerosas opciones de personalización, pueden superar fácilmente los 300.000 o 400.000 euros. En Argentina, la marca pretende ofrecer todas las opciones globales, pero el primer modelo en arribar será el GLS 600, un SUV de más de 5,2 metros de largo y casi tres toneladas de peso, que hará su debut a mitad de año.

El GLS 600 cuenta con un motor V8 naftero de 557 caballos, tracción en las cuatro ruedas, ruedas de 22 pulgadas y acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Las carrocerías Maybach suelen presentar terminaciones bicolor. En su interior, las plazas traseras están retrasadas para brindar mayor espacio, con configuración de dos o tres asientos que incluyen butacas tipo clase ejecutiva con reclinación, reposapiés y sistema de masajes.

Entre los masajes disponibles destaca uno que simula un tratamiento con piedras calientes. Además, ofrece un sistema de aromatización ambiental a través del climatizador, cuya fragancia insignia es Agarwood (Oud), con un aroma amaderado, sutilmente ahumado y matices de vainilla y jazmín. Estas esencias se recargan en la guantera, brindando una experiencia sensorial única.

Otros detalles de lujo incluyen copas de champán enchapadas en plata diseñadas para adaptarse perfectamente a los posavasos traseros, que pueden ser tanto enfriados como calentados. También puede incorporar una pequeña heladera accesible desde el centro de las plazas traseras. El precio base del GLS 600 en Europa es de 230.000 euros, pero en Argentina se estima que podría posicionarse entre 300.000 y 350.000 dólares.

El segundo modelo que llegará al mercado local será el Mercedes-Maybach Clase S, una de las limusinas más exclusivas del mundo. Aunque no se confirmó la versión exacta, a nivel internacional está disponible con motores V8 biturbo o un imponente V12.

En cuanto a otros planes para 2026, Prestige Auto confirmó que aumentó la producción del utilitario Sprinter a 90 unidades diarias, lo que permitirá alcanzar unas 20.000 unidades anuales. Además, busca abrir nuevos mercados de exportación, entre ellos Estados Unidos, donde la planta de Virrey del Pino ya ha operado en el pasado. En caso de concretarse este objetivo, no se descarta la implementación de un tercer turno de producción.

Por último, la empresa analiza la posibilidad de que Smart regrese al mercado argentino. La marca, reconocida por sus microautos, actualmente fabrica exclusivamente en China modelos 100% eléctricos. Se presume que podrían aprovechar el beneficio arancelario que otorga el gobierno para vehículos electrificados con valor FOB de hasta 16.000 dólares.