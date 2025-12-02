Llamaron a su puerta y una mujer payaso la mató de un tiro: los beneficios en una sentencia que llegó 33 años después

La mañana del 26 de mayo de 1990 Marlene Warren estaba preparando el desayuno para su hijo y unos amigos en su casa de Wellington, en el estado de Florida, Estados Unidos. Vio en cierto momento que un Chrysler blanco estacionó en la puerta, una mujer con una peluca naranja de payaso bajó del auto y tocó el timbre.

Cuando Marlene abrió, esta persona le entregó una canasta con flores blancas y rojas y un manojo de globos -entre los cuales, había uno plateado con la frase “Eres el Mejor”- e inmediatamente le disparó a quemarropa en el rostro.

Ella quedó tendida en el piso rodeada de sangre y flores y su asesina se fue en su auto.

Marlene, como compila una nota del sitio La República, murió en el hospital dos días después. Su hijo, Joseph Ahrens, relató la escena y así surgieron los primeros indicios de la investigación.

Sheila Keen Warren fue condenada por el crimen de Marlene Warren pero estuvo muy poco tiempo presa.

La particular caracterización de la homicida no resultó un dato al pasar. Una nota de People detalla que a Marlene desde muy chica le fascinaron esos personajes y, de grande, los pintaba en cuadros que decoraban las paredes de la casa.

Los primeros pasos de la investigación

Con esos primeros datos, la policía, siguiendo con la nota de La República, identificó a Sheila Keen como principal sospechosa.

En ese momento, ella trabajaba para Michael Warren, el marido de Marlene, en un negocio de autos usados.

Marlene Warren fue asesinada en la puerta de su casa en un barrio residencial de Florida, Estados Unidos Foto Clarín.

Michael y Sheila supuestamente mantenían una relación amorosa clandestina. Marlene sospechaba de la infidelidad y, según sus allegados, consideraba una separación. El temor de ella era su bienestar económico ya que él tenía varias propiedades y autos solo a su nombre. La información de La Vanguardia es que Marlene le habría dicho a su madre que si algo le pasaba su marido sería el culpable.

De negar el vínculo al casamiento

Por otra parte, Michael y Sheila negaron el vínculo que los unía. Hasta que en 2002, dice una nota de People, se casaron en Las Vegas, pese a los doce años de edad que los separan.

La información publicada es que se instalaron en una mansión de estilo Tudor francés en el estado de Virginia. Ella comenzó a presentarse como Debbie e instalaron un local de comidas rápidas.

La única sospechosa

Por otra parte, a medida que fueron recabándose más datos, Sheila se consolidó como la principal y única sospechosa.

Sin embargo, como explica el sitio La Vanguardia, al no haber pruebas contundentes no pudo ser encarcelada.

S heila Keen-Warren se declaró culpable 23 años después.

Uno de los datos firmes que surgió con los años fue el testimonio de los empleados de una tienda de disfraces cercana quienes identificaron a Sheila como la persona que compró un traje de payaso unos días antes del asesinato.

Al mismo tiempo, los vendedores de una tienda de globos dijeron a los detectives que una mujer con una fisonomía similar a la de la sospechosa había comprado globos unas horas antes del tiroteo.

Esas pistas siguieron rondando. Nunca fueron descartadas pero tampoco hubo más registros que completaran la teoría.

Hasta que 27 años más tarde, en 2017, con los avances en las pruebas de ADN, pudieron identificar un cabello en el auto utilizado para la huida, y fue arrestada a la espera del juicio.

La sentencia más esperada

El 25 de abril de 2023, Sheila se declaró culpable, antes de la sentencia de doce años de prisión.

Esta decisión, sumada a los años previos en cárcel, le significaron un beneficio en la pena y en noviembre de 2024 fue liberada. Por otra parte, Michael nunca fue imputado.

Joe, el hijo de la pareja, confesó que le hubiera gustado que Sheila recibiera cadena perpetua. “Perdí a mi familia. Pero me consuela tener a mi mamá como ángel que me guía,” citó People.