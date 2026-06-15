Lionel Scaloni y Didier Deschamps, en otro mano a mano por un récord que lleva 88 años

Existen récords en el fútbol que parecen inalcanzables. Algunos perduran por méritos indiscutibles, mientras que otros resisten el paso del tiempo porque su repetición resulta casi imposible. Desde hace 88 años, uno de esos récords permanece imbatible: Vittorio Pozzo, el único entrenador bicampeón del mundo. Bajo su dirección, Italia conquistó los Mundiales de 1934 y 1938, las dos primeras estrellas de las cuatro totales que luce la Azzurra en su escudo. Desde entonces, ningún seleccionador ha logrado emular ese logro. En el Mundial 2026, Lionel Scaloni y Didier Deschamps serán quienes intenten seguir sus pasos.

La magnitud del dato se acentúa al considerar la historia completa: en 96 años y 22 ediciones disputadas, solo 21 entrenadores han logrado consagrarse campeones del mundo. Ninguno repitió el título, excepto Pozzo. Las razones para la vigencia de este récord pueden atribuirse a la alta competitividad del torneo internacional o a los constantes recambios generacionales. Sea cual fuere el motivo, la estadística revela que mantenerse en la cima es un desafío mucho mayor que alcanzarla.

En este contexto, Scaloni y Deschamps, ya consagrados en el olimpo del fútbol, llegan al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como los únicos técnicos que conocen el peso de la Copa del Mundo. El argentino la conquistó en Qatar 2022; el francés, en Rusia 2018.

Deschamps, de hecho, estuvo muy cerca de igualar el récord. Francia quedó a un penalti de convertirse en tricampeona tras la final dramática frente a Argentina en Qatar. El DT galo, campeón como jugador en 1998, sabe lo que es competir al máximo nivel. Desde que asumió en 2012, condujo a Francia a dos finales mundialistas, una final de Eurocopa y un título de la Nations League, siempre desde una lógica pragmática, muchas veces cuestionada desde lo estético, pero nunca desde los resultados.

Por su parte, Scaloni llegó para romper esquemas. Inicialmente considerado una solución provisional en 2018 y rodeado de dudas, construyó el ciclo más exitoso en la historia de la Selección argentina. Hoy, Argentina afronta el Mundial como líder del ranking FIFA, vigente campeona y con una efectividad cercana al 78% bajo su dirección, que ya suma cuatro títulos. Sin embargo, además del récord de Pozzo, el entrenador deberá lidiar con otra estadística: desde la creación del ranking FIFA en 1992, ninguna selección que comenzó un Mundial en el primer puesto logró levantar la Copa.

El desafío que enfrentan Scaloni y Deschamps no es nuevo. Otros técnicos se quedaron a un paso de la hazaña. Carlos Bilardo, campeón con Argentina en México 1986, alcanzó la final en Italia 1990, aunque perdió ante Alemania Federal. Franz Beckenbauer vivió el camino inverso: perdió la final de 1986 y se reivindicó en 1990. Mario Zagallo, campeón con Brasil en 1970 y finalista en Francia 1998, también estuvo cerca. Ninguno logró sentarse dos veces en lo más alto del fútbol.

Por eso, cada vez que alguien amenaza ese récord, el nombre de Vittorio Pozzo resurge. El italiano revolucionó el juego con su famoso “Metodo”, un sistema táctico que rompió la estructura inglesa de cinco delanteros y transformó a Italia en una máquina competitiva. Además del bicampeonato mundial, conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Desde aquel 19 de junio de 1938, cuando Italia derrotó 4-2 a Hungría en París, el récord permanece intacto. Pasaron generaciones de entrenadores, cambios en los formatos de competencia y revoluciones tácticas, pero el récord sigue en manos de un solo hombre.

Ahora, esta posibilidad resurge en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones: un torneo más largo, más exigente y lleno de imprevistos. Allí estarán Scaloni y Deschamps, con estilos distintos pero unidos por una misma obsesión. Ambos ya saben lo que es tocar el cielo futbolístico, pero en 2026 persiguen algo distinto. Técnicos campeones del mundo ha habido muchos; bicampeones, solo uno. Y desde hace 88 años, nadie consigue sentarse en la misma mesa que Vittorio Pozzo.