Lionel Scaloni puso como ejemplo Qatar 2022 y contó por qué demora la lista de la Selección para el Mundial 2026: «No está bueno decirle que se tiene que ir»

En Ezeiza, la densa niebla matutina y nocturna se suma a un clima de nerviosismo e incertidumbre que rodea a la Selección Argentina. Para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, esta etapa representa quizás la parte más ingrata desde que asumieron en agosto de 2018. Casi ocho años después, aún no existe una fórmula definitiva, aunque sí ejemplos que explican la demora en el anuncio oficial de la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, donde Argentina buscará defender su tercera estrella.

“Estamos atentos, pero intentaremos evitar lo que sucedió en Qatar. No está bien tener que dar de baja a un jugador diciéndole que se tiene que ir porque no lo vemos en condiciones o no podrá recuperarse a tiempo”, señaló Scaloni en una entrevista con radio La Red. Agregó que trabajan junto al cuerpo médico para evaluar las sensaciones de los futbolistas y que, una vez cerrada la lista, puedan confirmarla salvo imprevistos. “Estamos cerca”, aseguró.

La referencia es clara: el 17 de noviembre de 2022, Scaloni desafectó a Joaquín Correa y Nicolás González del Mundial de Qatar tras observarlos en Emiratos Árabes Unidos, donde no mostraron un rendimiento óptimo, pese a que Correa había anotado un gol. En esa ocasión, los llamados de emergencia fueron para Thiago Almada y Ángel Correa, quienes viajaron desde Buenos Aires a Doha.

Según el reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo, es posible realizar cambios en la lista de 26 jugadores hasta 24 horas antes del debut, que para Argentina será el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. Este reemplazo no necesariamente debe provenir de los 55 jugadores en reserva.

Aunque no entró en detalles, Scaloni admitió que el puesto de lateral derecho exige especial atención. Las lesiones simultáneas de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel modificaron el panorama. Molina, jugador del Atlético de Madrid, sufrió una ruptura fibrilar grado 1 el 10 de mayo durante un partido contra Celta de Vigo, tras un esfuerzo excesivo al final del encuentro. Montiel, de River Plate, se lesionó en la semifinal contra Rosario Central.

“La realidad es que llevaremos a Agustín Giay y Nicolás Capaldo por lo que pueda suceder con Molina y Montiel. Si no garantizan estar en condiciones, sabemos de dónde recurrir,” explicó Scaloni. Añadió que la recuperación del defensor Cristian ‘Cuti’ Romero avanza, ya que comenzó a entrenar con el grupo desde el lunes. “Llegará fresco, aunque sin ritmo competitivo”, señaló.

Scaloni también aclaró que los cambios naturales en la Selección responden al rendimiento de cada jugador. “Los campeones del mundo que siguen están porque lo merecen, no solo por ser campeones. No hemos tenido razones para remplazarlos, han mantenido el nivel. Incorporamos muchos jóvenes, pero la cancha dará el veredicto final”, afirmó.

Entre los jugadores actualmente en monitoreo figuran el capitán Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Julián Álvarez y Cristian Romero, quienes se unirán directamente con la delegación en Kansas City entre domingo y lunes próximos. Otros futbolistas “tocados” han sido vistos desde el martes en el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza, entre ellos Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Thiago Almada, Nicolás González, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Exequiel Palacios. Todos se fotografiaron con el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, imagen que fue compartida en sus redes sociales.

Concentrado en la cuenta regresiva para el Mundial, Scaloni se mostró emocionado y afirmó: “Lo importante es que sepan que los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que estamos acá somos como ellos. Soy un hincha más que pide a los futbolistas que den todo por la gente que trabaja día a día para llegar a fin de mes y que se detiene a ver un partido de la Selección. Estos chicos no juegan por dinero, sino para representar a todos ellos. Eso es lo que todos deseamos”.

La lista definitiva debe enviarse a la FIFA antes del sábado 30 de mayo. Argentina viajará el domingo a la madrugada hacia Kansas City con siete jugadores “extra”: Giay, Capaldo y cinco juveniles que apuntan al futuro de la Albiceleste (Beltrán, Freitas, Ovando, Escobar y Aranda). Además, existe un listado “corto, cortísimo” de futbolistas en espera de una oportunidad, con Marcos Senesi, Matías Soulé, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

“No vamos a arriesgar a nadie. Los que estén disponibles jugarán y, si están todos, tomaremos decisiones. En principio, haremos un mix en los dos partidos para que todos sumen minutos y se sientan parte del grupo. El último Mundial nos enseñó que todos son importantes”, anticipó Scaloni en referencia a los encuentros contra Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio).