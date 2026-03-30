Lionel Scaloni confirmó a Lionel Messi como titular ante Zambia y adelantó definiciones clave rumbo al Mundial 2026

En la previa del amistoso internacional frente a Zambia, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones importantes sobre el presente del equipo, la lista para el Mundial 2026 y su futuro al frente del seleccionado.



La principal confirmación fue la presencia de Lionel Messi desde el arranque. “Sí, va desde el inicio”, aseguró el técnico sobre el capitán argentino, que será titular en el encuentro que se disputará en La Bombonera ante el combinado africano.

Autocrítica tras el último partido

Scaloni también se refirió al rendimiento del equipo en el amistoso anterior, donde Argentina no mostró su mejor versión. En ese sentido, valoró la reacción del plantel: “Es una buena señal que ellos se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno. Son inteligentes y lo corrigen”.

Además, expresó su expectativa de ver una mejora inmediata en el funcionamiento colectivo: “Esperemos que el equipo vuelva a demostrar la cara que tiene”, remarcó.

La lista para el Mundial 2026

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la planificación de cara a la próxima Copa del Mundo. El entrenador confirmó que ya se presentó una prelista amplia de jugadores.

“La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA, y ellos la elevarán a la FIFA. La de 26 todavía no está definida, estamos pasados y habrá que ir descartando en base a rendimientos”, explicó.

En ese marco, dejó en claro que el nivel mostrado en los amistosos será determinante: “El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Son cosas que voy tomando como entrenador”.

Si bien aseguró que tiene una base definida, también advirtió que nadie tiene el lugar asegurado: “La lista la tengo bastante clara, pero si el rendimiento no es el adecuado tomaremos decisiones”.

Su futuro en la Selección

Consultado sobre su continuidad, Scaloni evitó dar plazos concretos, pero dejó en evidencia su deseo de seguir al frente del equipo.

“Este es el lugar en el que todo argentino desea estar. Cuando no esté, me voy a arrepentir porque es un lugar único”, expresó, dejando abierta la puerta a continuar en el cargo.

Confianza en el equipo

Pese a las dudas que dejó el último encuentro, el entrenador se mostró optimista respecto al nivel del plantel.

“Estoy convencido de que el nivel del equipo no es el del otro día. Si no aparece, buscaremos opciones, pero le doy un voto de confianza porque lo tiene”, concluyó.

Con la mirada puesta en Zambia y en la consolidación del equipo, la Selección Argentina entra en una etapa clave de evaluación, donde cada partido puede ser determinante en la conformación del plantel que buscará defender el título en el Mundial 2026.