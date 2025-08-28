Lionel Messi, el tierno festejo con sus hijos y la jugada de superhéroe que desafió las leyes de la física en la victoria del Inter Miami vs Orlando

A Lionel Messi alguna vez se le dijo que tenía la mirada de un perro. Muchas veces -la mayoría, a decir verdad- que es un genio salido de una lámpara jugando a la pelota. Que es una estrella, un extraterrestre. Pero a sabiendas de lo que se vio este miércoles por la noche en el Chase Stadium con la clasificación agónica del Inter Miami a la final de la Leagues Cup, en realidad Messi es un superhéroe.

Quién más pudiera, si no, evitar apoyar la mano derecha en el césped cuando está gambeteando entre dos rivales, después de haber enfrentado a otros tres, frenado para enganchar la pelota, volver a cambiar de dirección e intentar un remate que terminó bloqueado por la defensa. Y todo eso perdiendo 1-0 vs Orlando City, su clásico del estado de Florida.

Este gesto de Messi es increible, el flaco mantiene el equilibrio en una pierna mientras pasa entre 2 defensores pic.twitter.com/zVMhhJ3708

Desafió las leyes de la física, Messi. ‘Levitó’. A los 60 minutos, dentro del área, se sostuvo solo sobre la pierna izquierda, evitando apoyarse sobre la que hace unos diez días había sentido una molestia, después de haber ‘apurado’ su vuelta de una lesión. La mano derecha, que por la gravedad iba indefectiblemente a apoyarse en el césped, se detuvo a escasos centímetros mientras defendía la pelota con sus pies entre dos rivales. Único.

No es una declaración muy de superhéroe la que hizo después del partido, es verdad, pero sirve para graficar por qué sentía que tenía que estar dentro del campo de juego sea como sea: «Quería estar en este partido porque era un rival complicado que nos había ganado los dos anteriores del año. El primer tiempo estaba con un poquito de miedo, pero en el segundo me solté un poquito más».

Entonces, quién más, si no, se recuperaría en tiempo récord de una lesión muscular dolorosa, que se potencia con los 38 años de la ‘Pulga’. Qué otro podría seguir teniendo hambre de gloria, un gen de competitividad que contagia a sus compañeros en el momento que más se lo necesita.

Sí, ya sé, acá es el momento donde dicen «no juega contra nadie…». Sí, enfrenta a rivales que tienen la mitad de su edad y el doble de su físico, desgastado por 20 años de profesionalismo y cuidados extremos. Además, menospreciar es uno de los deportes nacionales favoritos de los argentinos.

Esta vez, cuando convirtió su doblete que permitió remontar el marcador, Messi no hizo festejo de superhéroes, como en aquellos primeros goles cuando llegó a Miami y le dedicaba a sus hijos, fanáticos de los personajes de Marvel. Esta vez solo corrió a abrazar a Thiago y Mateo, en una imagen de las más tiernas e icónicas con la camiseta del Inter. Sin embargo, podría vivir en la ‘Mansión X’, con el profesor Xavier.

Porque su súperpoder está claro: es jugar como nadie, como nunca alguien jamás existió, a la pelota.