Lionel Messi compró un club de España: es el nuevo dueño de la UE Cornellà, en quinta división y con sede en Barcelona

En medio de una controversia legal que lo involucra en Estados Unidos, donde su nombre aparece en portales estadounidenses por una demanda en su contra, Lionel Messi protagoniza en España una noticia de carácter positivo. El astro argentino se convirtió en el nuevo propietario de la UE Cornellà, un club de fútbol de quinta división con sede en Barcelona.

A pocos meses de cumplir 39 años y mientras disfruta de la etapa final de su carrera como futbolista en Inter Miami, Messi continúa ampliando sus intereses profesionales más allá del campo de juego. Tras la adquisición del Leones FC, un club rosarino presidido por su hermano Matías, y su asociación con Luis Suárez en un proyecto en Uruguay con el Deportivo LSM, ahora emprende una nueva aventura en la ciudad donde comenzó a destacarse mundialmente.

La UE Cornellà es un club modesto ubicado en el barrio obrero de Cornellà de Llobregat, a solo 15 minutos en automóvil de Castelldefels, la zona costera de Barcelona donde Messi tiene su residencia. Este vínculo geográfico refuerza la expectativa de que el futbolista podría establecer su hogar definitivo allí una vez que decida retirarse. El club anunció el jueves el acuerdo sin revelar detalles sobre la operación.

“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, comunicó la institución.

Fundada en 1951, la UE Cornellà es una de las entidades con mayor tradición dentro del fútbol catalán y, en menor medida, a nivel nacional. A lo largo de su historia, se ha destacado por su sólido trabajo en divisiones formativas y por su capacidad para competir regularmente en el exigente ámbito del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en el desarrollo de jóvenes talentos.

Por sus filas han pasado futbolistas que luego alcanzaron la élite tanto en España como a nivel internacional. Entre ellos se encuentran el arquero de la selección española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompañero de Messi en Barcelona y en Inter Miami; Gerard Martí, uno de los nombres recientes del primer equipo culé; y Javi Puado, capitán del Espanyol e internacional con España. Además, figuran Keita Baldé, con trayectoria en diversas ligas europeas y la selección de Senegal; Aitor Ruibal, referente actual del Betis; e Ilie Sánchez, campeón de la MLS y dos veces elegido para el All-Star de esa liga.

Todos ellos, junto a otros futbolistas que se desarrollaron profesionalmente en el club, reflejan la eficacia del modelo formativo del Cornellà, una de las principales señas de identidad de la institución a lo largo de su historia.