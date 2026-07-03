Lionel Messi charló mano a mano con Chiqui Tapia: qué pasó en la última práctica de la Selección antes del partido vs Cabo Verde

En el último entrenamiento de la Selección Argentina antes del partido contra Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026, se vivió un momento particular: Lionel Messi y el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, mantuvieron una conversación de aproximadamente diez minutos, pero esta vez sin el tradicional mate. A diferencia de la rutina habitual previa a cada encuentro, cuando se los observa compartiendo mate y saludando junto a Rodrigo De Paul en redes sociales, en esta oportunidad la charla se dio con botellas de agua, mientras transitaban entre el gimnasio y el campo de juego del predio de entrenamiento del Inter Miami. Además, hubo una visita destacada de índole musical: Andrés Calamaro.

El capitán y campeón del mundo apoyó sus manos sobre una mesa y dialogó directamente con Tapia, quien estaba sentado en el borde del portón que conecta dos áreas del predio, paso obligado para jugadores y cuerpo técnico antes del entrenamiento. Vestido de negro, el presidente de la AFA saludaba uno por uno a los integrantes del plantel, pero su conversación con Messi se prolongó más tiempo. Posteriormente, el delantero se sumó rápidamente a sus compañeros, que ya estaban en el campo iniciando la entrada en calor. Incorporándose con un rápido sprint, participó del ejercicio inicial habitual, que consiste en realizar toques aéreos de la pelota entre compañeros sin que esta toque el suelo.

Según informó la AFA en su sitio oficial, «el plantel comenzó sus actividades en el gimnasio del Inter Miami, donde trabajó durante veinte minutos, para luego continuar con la activación en el campo de juego, realizando tres estaciones de velocidad y coordinación, finalizando con un rondo grupal». Añadieron que, una vez retirados los medios, «el entrenador se enfocó en llevar adelante las tareas estrictamente futbolísticas, de cara al encuentro de mañana». Además, detallaron que «al cierre de la práctica, los asistentes técnicos Roberto Ayala y Walter Samuel trabajaron con los jugadores en pelotas detenidas, tanto a favor como en contra».

Respecto a la visita musical, Claudio Tapia compartió en Instagram fotos con Andrés Calamaro, a quien definió como «Mi Andrelo querido». En las imágenes mostraban una camiseta de la Selección Argentina firmada por todo el plantel albiceleste. Por su parte, el cantante eligió una de sus canciones para acompañar el video del entrenamiento publicado en la cuenta oficial del seleccionado (@afaseleccion). Calamaro expresó: «Me gustaría que escuchemos esta edición con ‘para qué contar el tiempo que nos queda’, los versos preferidos en los estadios de ‘Para no olvidar’».

En las imágenes se ve al músico de 64 años junto a Tapia durante la práctica, en una de las canchas principales del predio del Inter Miami, vigente campeón de la MLS.