Lionel Messi, a corazón abierto con el diario Sport: «No quiero ser una carga para la Selección»

Lionel Messi brindó una charla a corazón abierto con el diario Sport, el medio que en su momento eligió para explicar los motivos de su salida del Barcelona y que en unos días lo premiará como el jugador más querido en la historia del club catalán. Con otro tono, mucho más relajado por el buen momento que vive en Inter Miami y en la Selección Argentina, el mejor futbolista del mundo tocó todos los temas. Su traumática ruptura con el blaugrana: «Fue una sensación rara irme así, no me fui de Barcelona como imaginaba, como soñaba». El paso por el PSG: «parece que París fue un infierno y tampoco fue así». Además, contó que tras no estar cómodo durante un tiempo, en los Estados Unidos él y su familia recuperaron la tranquilidad: «Me siento bien en Inter». Leo también aceptó sus ganas de jugar el próximo Mundial pero quiere llegar bien físicamente: «No quiero ser una carga para la Selección».

Las mejores frases de Messi en Sport

Su salida del Barcelona: «Me quedó una snsación rara»

«A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado».

«La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más»..

Leo Messi sobre si sigue al Barça: «Somos varios que estamos ahora juntos y comentamos todas las situaciones que pasan en el club, los resultados y el juego»

¿Fue traumático el paso por el PSG?

«Parece que París fue un infierno y tampoco fue así. Cuando digo que no la pasé bien es porque no me sentí bien de lo que yo hacía y de lo que me gusta hacer a mí, de jugar al fútbol, del día a día, de los entrenamientos, de los partidos, pero porque no me sentía yo bien. Pero después, la verdad, que tuvimos a nivel de familia una experiencia muy buena, la ciudad es espectacular, lo disfrutamos. Era la primera vez que salíamos de Barcelona y era todo nuevo para nosotros y por eso fue muy difícil también, porque no fue una lesión sino que se dio así. Pero la verdad que no me sentía bien en el día a día con lo que a mí me gusta hacer. Y acá, sí, estamos bien, disfrutamos de la ciudad, del día a día. Como te decía recién es una vida muy similar a la que hacía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los niños muy cerquita también, todo a mano, cómodo. Vivimos alejados de la ciudad, que la verdad que Miami es hermosa, pero a nivel de tráfico es pesado».

«No quiero ser una carga para la Selección, me quiero sentir bien físicamente»

«Sí, obviamente que sí, es un Mundial especial, es especial jugar con la selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también. (…) Pero no quiero ser entre comillas una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partido hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar. Pero obviamente consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día».

Noticia en desarrollo