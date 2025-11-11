Lilly Gray, víctima de la bestia, descansa en la tumba más misteriosa del mundo

En el cementerio de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, se encuentra una de las tumbas más misteriosas del mundo.

Allí está enterrada una mujer que según la lápida fue víctima de «la bestia 666».

Su lápida crea temor y curiosidad, y la inscripción en la piedra fría, gris y orlada con dos onagras en los lados, abre la puerta al misterio.

«Lilly E. Gray», 1881-1958. Víctima de la bestia 666″. Un enigma que ha despertado centenares de investigaciones de las cuales ninguna ha llegado a dar con la solución.

La tumba el día del entierro de Lily.

Casi todas las lápidas encierran frases cariñosas hacia la persona muerta. Esta tumba no. Esas líneas sacadas del Apocalipsis han transformado ese lugar en un paso casi obligado para aquellos que realizan allí ritos macabros ciertas noches.

Pero la pregunta es ¿quién era Lilly Gray?

Un nombre mal escrito

Los registros locales están abiertos al público y se pudo comprobar que el nombre de Lilly E. Gray no esta bien escrito en la lápida. Le sobra una letra. La mujer se llamaba «Lily».

La tumba de Lily en medio de otras dos.

La fecha de su nacimiento tampoco es correcta. Lily nació un 4 de junio de 1880 y no el 6 de junio de 1881. Se dice que Lily falleció a causa de un accidente de tránsito.

Tenía un marido, Elmer Lewis Gray que murió tiempo después que su esposa, y su tumba, extrañamente, está en el mismo cementerio, pero en la parte opuesta a la de su mujer como si hubiera querido ser enterrado muy lejos de ella.

Pero los símbolos son importantes en la tumba de Lily. En su lápida están grabadas unas flores muy especiales: onagras. Suelen simbolizar el amor eterno, a la vez que la tristeza, pero también tiene otra acepción. En la antigüedad, la onagra era conocida como la «Linterna del Diablo».

Elmer Lewis Gray, el esposo de Lily y autor del escrito de su lápida.

¿Quién era el esposo de Lily?

Elmer Lewis Gray tenía antecedentes penales en el estado de Utah, pero eran muy raros. Estaba fichado por hurto, pero no de un banco, sino de un humilde paraguas. Además, estuvo casado con otra mujer antes que Lily. Y ese matrimonio tuvo un final trágico: su esposa falleció tras ser secuestrada.

La policía no actuó muy bien en el caso y Elmer se volvió un hombre muy crítico con el gobierno de su país.

Su enojo creció mucho más cuando Lily enfermó y no recibió toda la ayuda social que necesitaba.

La perdida tumba de Elmer, muy lejos de la de su esposa.

Lo increíble es que el amor entre Elmer y Lily les llegó de viejos y duró muy poco. El 11 de julio de 1952, Elmer Gray y Lilie E. Zimmerman se casaron en el juzgado de Elko, Nevada. En el momento de su matrimonio, Elmer tenía 71 años y Lily 72.

Después de su matrimonio, la pareja alquiló una pequeña casa ubicada en 1216 Pacific Avenue. Estuvieron casados ​​durante seis años hasta la muerte de Lily, el 14 de noviembre de 1958 en el Hospital General de Salt Lake por «una embolia pulmonar e insuficiencia renal».

La misteriosa lápida

Fue el propio Elmer quien ordenó la misteriosa inscripción en la tumba de Lily. ¿Porqué eligió palabras tan enigmáticas?

La tumba de Lily con monedas arrojadas por visitantes.

Algunos dicen que Lily murió en la ruta 666, que se extendía a través de Utah. Otros dicen que Lily tenía una relación con Aleister Crowley, un importante ocultista de principios del siglo XX. Crowley se hacía llamar «la Bestia 666» y la inscripción en su lapidad indicaría que Lily fue asesinada por Crowley.

Pero hay algo que no concuerda en esta teoría. Lily no se mudó a Salt Lake City hasta 1950 y Crowley murió en 1947. Es imposible que Lily y Crowley se conocieran.

Otra teoría y la más creíble es que Elmer odiaba al gobierno de Utah y de alguna manera los culpó por la muerte de Lily. Para él, ellos eran la Bestia 666.

El certificado de defunción de Lily: «embolia pulmonar e insuficiencia renal».

Lily descansa en su tumba y jamás imaginó la fama que ganaría después de muerta. Elmer descansa lejos de ella. Y a su tumba se llevó los misterios de la inscripción en la lápida de su mujer.

Nunca sabremos la verdad. Igual que el amor, es algo indescifrable. Estuvieron unidos seis años, pero desde hace casi 70 están unidos en una historia sin respuestas. Solo ellos saben la verdad.