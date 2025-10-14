Lilia Lemoine ahora apuró a Oscar Zago y aludió a traiciones y presuntos videos comprometedores: «Ojalá votes bien»

En un nuevo capítulo de tensiones que rodean la esfera libertaria, la diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine ahora apuró a su excompañero de bancada Oscar Zago y aludió a traiciones y presuntos videos comprometedores. «Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al Presidente», sentenció.

La disputa vía redes comenzó cuando Lemoine compartió en su cuenta de X un video de su participación en un programa de LN+ donde acusó a diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), cuyo titular es Zago, de «seguir sus propios intereses».

«Entiendo que el Gobierno intentó hacer los acuerdos con la gente que no responde al kirchnerismo, pero como dijo Javier ‘el tango se baila de a dos’. Hay gente que acordó y después hizo cualquier cosa. No se trata solamente de uno. Uno por supuesto que quiere», expresó Lemoine en aquella entrevista.

Y continuó: «Claro que queremos que todo aquel que no esté de acuerdo con la barbarie del kirchnerismo o con los tira piedras estemos del mismo lado, pero a veces hay gobernadores o funcionarios…Diputados que prefieren seguir sus propios intereses como a veces lo hace el MID, como generalmente lo hace (Marcela) Pagano y compañía, que se ponen del lado del kirchnerismo andá a saber por qué interés personal».

Además de sus dichos televisivos, Lemoine retrucó vía redes: «Si un diputado es capaz de cambiar su voto ‘porque le hablaron mal» no merece una banca; es como si un colectivero se pasara en rojo o te llevara puesto porque tiene un mal día. QUE QUEDE CLARO que cuando un diputado CAMBIA SU VOTO de LLA para e l Kirchnerismo es POR OTRA COSA».

— Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 14, 2025

Acto seguido, Zago recogió el guante y le recordó a la diputada libertaria que conoció al empresario argentino acusado de narcotráfico Fred Machado. «La diputada Lemoine dice que hay políticos que votan por plata….Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y estuvo en varias reuniones con el durante la campaña con Espert… nadie mejor para saberlo, no?», disparó en X.

A los pocos minutos del posteo del titular del MID, la legisladora salió con los tapones de punta: «Hola traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto. NO TE ENVALENTONES DEMASIADO… Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo… junto con Mauro Federico, te acordás? YO NO ME LO VOY A OLVIDAR».

«Vos avisaste que había diputados que cobraban para cambiar el voto… y también algunos que se merqueaban por ahí (y a veces queda capturado en video, ups!); a veces hay pruebas de ambas cosas… por algún motivo no los mandan al frente, porque «entre ratas no se pisan la cola», pero habemos diputados de LLA que vamos a romper este ciclo miserable, porque no entramos en ese juego de corrupción. ¿De qué lado vas a elegir estar?», apuntó.

Oscar Zago, en Diputados.

Siguiendo con su estilo filoso, Lemoine arremetió: «Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al Presidente gracias al cual NO PERDISTE EL PARTIDO Y ENCIMA TUVISTE BANCAS PARA VOS Y TU GENTE».

La guerra de Lemoine con los exaliados de La Libertad Avanza recrudeció luego de que el bloque del MID rompió con el PRO y se alió con el grupo de exlibertarios que en agosto formó “Coherencia”, entre los que se encuentra Marcela Pagano, con quien la legisladora cercana a los hermanos Milei ya protagonizó varios altercados en la Cámara de Diputados.

Desde el pasado 23 de septiembre, el nuevo interbloque Desarrollo y Coherencia cuenta con seis bancas, todas escindidas del oficialismo. De hecho, Zago fue hasta abril de 2024 el jefe de la bancada oficialista.

Según informaron en una nota enviada al titular de la Cámara baja, Martín Menem, el espacio está presidido por Oscar Zago, por Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano, todos salientes del bloque que preside Gabriel Bornorini.