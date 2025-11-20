Liga Regional de Fútbol | Social Makallé goleó 4-1 en el partido de ida de la semifinal

20 de noviembre de 2025 Lectores: 37

Social de Makallé venció 4-1 a Unión de Machagai en la semifinal de la Copa de Oro. El encuentro, jugado el miércoles en la localidad, tuvo al equipo local como ganador en un encuentro clave de la Liga Regional.

El partido se disputó desde las 21:00 horas. El equipo local se impuso por 4-1, con goles de Gutiérrez Martin en dos oportunidades, y de Moreno Gabriel y Sosa Rolando. Para Unión, Falcon marcó el tanto del honor.

Con este resultado, Social de Makallé se quedó con el partido de ida de la Semifinal de la Copa de Oro