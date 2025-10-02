Liberó a un golpeador de niños y lo mandó a un curso de «deconstruyendo masculinidades»: volvió a atacar

A Maximiliano Eduardo Roth (23) lo define su prontuario: es un golpeador de niños. A pesar de sus antecedentes, consiguió que un juez le concediera la libertad asistida, en base a su conducta «ejemplar 10» y concepto «bueno» en la cárcel. Con ese beneficio, el violento volvió a atacar: ahora le fracturó el cráneo a un bebé de 11 meses, que permanece internado.

Todo ocurrió en una casa de la calle Independencia al 700, en la ciudad de Coronel Suárez. Es el domicilio que había fijado Roth en la excarcelación que le otorgó el polémico juez de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca, Onildo «Yiyo» Stemphelet (64).

En su resolución, a la que accedió Clarín, le ordenó cumplir una serie de requisitos, algunos de ellos insólitos:

-Abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.

-Someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados correspondiente.

-Realizar tratamiento psicológico.

-Concurrir al curso denominado «deconstruyendo masculinidades».

La polémica resolución del juez bahiense Onildo Stemphelet que favoreció a un golpeador de niños.

Lo de «deconstruyendo masculinidades» no se lo tomó muy en serio: mantuvo tres días privada de la libertad a su pareja, de 19 años. Mientras tanto, golpeaba de manera brutal al bebé de la chica, al que le causó múltiples fracturas de huesos del cráneo.

Según pudo saber Clarín, el joven apenas la dejaba salir al patio y le revisaba permanentemente el celular.

Cuando la víctima llevó a su hija de 3 años al jardín de infantes, se animó a denunciar el calvario ante la Comisaría de la Mujer. Allí también intervino la Secretaría de Seguridad de Coronel Suárez, a cargo de Gastón Duarte.

La chica tenía hematomas en el rostro, el cuello y los brazos, de carácter leve. El bebé fue trasladado al Hospital Penna, de Bahía Blanca, adonde este jueves se encontraba «fuera de peligro». Lo pasaron de terapia intensiva a terapia intermedia.

La detención de Maximiliano Roth en Coronel Suárez por la Policía local.

Según La Brújula 24, Roth había sido condenado por «lesiones graves y leves» a la pena de tres años y un mes de cárcel por castigar a una nena de 2 años (en la misma casa e hija de una anterior pareja) y mandarla al hospital con fractura de cráneo, entre otras heridas, algunas compatibles con mordeduras.

Cuando fueron a atenderla a esta niña, dijo que se había caído, pero las pericias médicas determinaron que mentía. La víctima quedó con secuelas en la vista.

El acusado está desocupado y suele desempeñarse como changarín. Cuenta con otras denuncias por violencia de género.

La fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, pidió su detención por «tentativa de homicidio». En su indagatoria, Roth se negó a declarar.

Las mil y una del juez Onildo Stemphelet

Como publicó Clarín este domingo, Stemphelet está en un puesto sensible: es uno de los dos jueces de Ejecución Penal que hay en Bahía Blanca, quien debe decidir la salida de la cárcel de los presos con condenas firmes.

Cada vez que se conoce una sentencia suya, hay final cantado: más del 90 por ciento son revocadas por la Cámara de Apelación y Garantías y por el Tribunal de Casación Penal, porque suele beneficiar a delincuentes.

Es por ello que desde la fiscalía general bahiense, a cargo de Juan Pablo Fernández, y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, conducida por Julio Conte Grand, han hecho presentaciones para desplazarlo.

Este jueves, Conte Grand reveló a La Brújula 24 que Stemphelet presentó su renuncia a partir del 1° de enero de 2026 para acogerse al beneficio jubilatorio, lo cual deberá resolver el gobernador Axel Kicillof, en una clara movida para zafar de los embates judiciales.

Onildo Stemphelet, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca.

En el último caso donde intervino, le dio la libertad asistida al golpeador de niños (la pena vencía el 17 de diciembre de 2025) aun cuando un informe criminal lo desaconsejaba. Así pudo salir anticipadamente de la Unidad Penal N° 4 de Bahía Blanca.

Para justificar su decisión, se basó en otro “informe administrativo” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que calificaba a Roth con conducta «10» y concepto «bueno».

“Es dable destacar que, durante el corto tiempo de detención, el interno de marras lo ha sabido capitalizar participando activamente de actividades laborales, educativas, deportivas, recreativas y religiosas”, fundamentó.

Y agregó: «Es menester tener presente que Roth a logrado llegar a un régimen semiabierto de modalidad limitada y obtener conducta ‘Ejemplar Diez’ y concepto bueno, en poquito más de un año de privación de la libertad, además carece de sanciones disciplinarias ni trámites administrativos en su contra, situación no muy común dentro de la población carcelaria».

En agosto de 2023, Stemphelet zafó de ser destituido por un escándalo: denunció que, durante un encuentro íntimo, una prostituta le robó 3.000 pesos y una tarjeta de crédito Visa Platinum del Banco Galicia de la billetera.

«Gatúbela» era una trabajadora sexual paraguaya con quien estuvo en un «privado» ubicado en Rivadavia al 2200, en mayo de 2019.

Se trataba de un departamento que la mujer le alquilaba por día a un amigo en el barrio Villa Mitre. Ella contó que había sido contactada por el juez a través de un aviso donde ofrecía sus servicios como «escort».

Lo que duró el encuentro -de 30 a 35 minutos- fue lo mismo que demoró Stemphelet en darse cuenta del supuesto faltante en su billetera, por lo que decidió volver e increpar a la prostituta. Luego llamó a un comisario retirado amigo y logró que le hicieran un allanamiento ilegal.

Pese a todo, tuvo suerte y el jury lo restituyó en el cargo. Mientras tanto, sigue dando que hablar con sus fallos, literalmente hablando.