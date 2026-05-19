Liberaron a «Chelo», el cantante del Grupo Green, acusado de abuso sexual

Adrián Marcelo «Chelo» Torres Ruiz Díaz, cantante del Grupo Green, detenido en marzo por el presunto abuso sexual de una tiktoker, fue liberado. Así lo informó este lunes el abogado que representa a la denunciante y agregó que el músico ya realizó un show con su banda en el barrio porteño de La Boca. Cabe señalar que Torres había sido condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña, hija de una de sus ex parejas.

“Chelo” Torres fue detenido el 12 de marzo cerca de la 1:30 de la madrugada en su domicilio, ubicado en la calle Ucrania al 4000, en Lanús Oeste, tras la denuncia presentada por Angélica Lilian Escalante, conocida en redes como «Dulce Lilian», por un presunto abuso sexual.

Según la denuncia, el músico la llevó en su auto hasta su casa y, al llegar, le pidió que se pasaran al asiento trasero del vehículo, donde la abusó sexualmente. Poco después, Escalante realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo, y la causa fue caratulada como «abuso sexual con acceso carnal agravado».

En el marco de la investigación, el abogado penalista Ignacio Barrios, representante de la influencer, solicitó la prisión preventiva considerando que existe un riesgo procesal si Torres permanece en libertad durante la tramitación del caso. Sin embargo, el letrado indicó a Noticias Argentinas que, a pesar de que la causa continúa en curso, el pasado 3 de mayo Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en La Boca.

El abogado de la denunciante señaló también que la fiscal interviniente, Lorena Pecorelli, logró reunir diversas pruebas durante la investigación, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad, chats, audios y prendas sometidas a peritajes genéticos.

Torres ya había sido condenado en 2009 por el abuso sexual de una niña, hija de una ex pareja. Estuvo detenido desde el 8 de noviembre de 2010 hasta el 17 de febrero de 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela, según fuentes penitenciarias consultadas por Clarín.

La denuncia que dio origen a ese caso fue presentada por la madre de la niña, quien convivió con el cantante durante un tiempo junto a sus tres hijas, dos adolescentes y una niña, tras haberlo encontrado acostado con una de ellas en 2006.

Ante estos antecedentes, el abogado de Escalante considera que el hecho de marzo no fue un caso aislado. “Estamos ante un patrón sistemático”, afirmó, y confirmó que continuará impulsando medidas ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Matanza.