Liam Payne: Tres de los cinco acusados por la muerte del cantante británico fueron sobreseídos por la Justicia argentina

La justicia argentina desestimó los cargos de homicidio culposo contra tres de los cinco acusados por la muerte del cantante británico Liam Payne, el exmiembro de la banda One Direction que falleció en un hotel en Buenos Aires en octubre, según el fallo judicial difundido hoy, jueves.

Tres jueces de la Cámara de Apelaciones confirmaron el procesamiento de otros dos inculpados que quedaron en prisión preventiva acusados de suministrar drogas al músico, quien cayó del balcón de su habitación de hotel tras haber consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sobreseyó al empresario Rogelio Nores, amigo del músico, y a los empleados del hotel en el que murió Payne, Esteban Grossi y Gilda Martín, acusados de homicidio culposo.

Se trata de un empresario cercano al artista, la gerenta del hotel donde ocurrió el hecho y el jefe de recepción, quienes eran investigados por cargos estaban siendo indagados por el delito de homicidio culposo, cargo de los que quedaron exculpados con la nueva resolución de la Cámara de Apelaciones.

Una foto de Liam Payne, rodeada de flores y velas, a poco de su fallecimiento, ante el hotel de Palermo. Foto AP

Payne falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, tras caer de un tercer piso en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo.

El empresario había estado junto al ex One Direction en el lugar, 50 minutos antes de que se precipitara del balcón de su habitación.

En el caso de los empleados del hotel acusados en una primera instancia y ahora sobreseídos, ambos estuvieron presentes el momento en el que cantante estuvo en el lobby de Casa Sur, en evidente estado de intoxicación, según la reconstrucción de la causa basada en peritajes, testimonios e imágenes de fotografías y cámaras del hotel, en el momento previo a que subiera a su habitación.

Harry Styles y el comediante James Corden, en el funeral de Liam Payne, en St. Mary’s Church en Amersham, cerca de Londres. Foto Reuters

Si bien en una primera instancia se los investigó a por presunta omisión de cuidado o abandono del ex One Direction, la nueva resolución deja “expresa constancia de que la formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor de que hubieran gozado”.

Los otros dos procesados por la muerte de Payne no fueron sobreseídos y se confirmó su procesamiento. En su caso, están acusados de entrega de estupefacientes y se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Se trata de Braian Nahuel Paiz -empleado del mismo hotel- y de Ezequiel Pereyra -camarero en un restaurante porteño-, que permanecen detenidos desde comienzos del mes pasado.

La muerte de Liam Payne

Liam Payne perdió la vida a los 31 años, después de caer del balcón de la habitación 310 del hotel, ubicada en un tercer piso del edificio.

El cuerpo de Liam Payne había sido repatriado a Inglaterra. Foto Archivo Clarín

Los resultados de las pruebas toxicológicas determinaron que el cantante había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de su muerte.

Tras la autopsia, las autoridades determinaron que la caída no fue planificada, dado que Payne no “adoptó una postura refleja para protegerse de la caída” y murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”.

Desde la Fiscalía, aseguraron que las lesiones del músico eran “compatibles con las provocadas por caídas de altura” y descartaron lesiones autoinfligidas o provocadas por terceros.

El exintegrante de One Direction había hablado en varias entrevistas sobre su lucha contra el abuso de sustancias y su salud mental.

(Sobre información de AFP y Reuters)

