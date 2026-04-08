Ley de Glaciares: arrancó la sesión en Diputados y el oficialismo consiguió el quórum con apoyo de los gobernadores

Con el respaldo del PRO, la UCR y varios gobernadores, el oficialismo logró este miércoles el quórum necesario para iniciar la sesión de la Cámara de Diputados, donde se tratará la reforma de la Ley de Glaciares, reclamada por las provincias mineras y que ya cuenta con media sanción del Senado.

Los diputados libertarios recibieron el apoyo de legisladores afines a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy). Asimismo, se sumaron representantes de Misiones, vinculados a Carlos Rovira, y los mendocinos alineados con Alfredo Cornejo.

Se registraron algunas divisiones internas, como la presencia de la santafesina Gisela Scaglia, presidenta del interbloque Provincias Unidas, y de Ignacio García Aresca, cercano al gobernador Martín Llaryora, a pesar del rechazo explícito de Juan Schiaretti, quien adelantó su voto en contra.

El oficialismo también incorporó a diputados como el puntano Jorge «Gato» Fernández y la radical Karina Banfi, a pesar de que en el Senado su referente Maximiliano Abad votó en contra de la norma impulsada por el Gobierno.

En la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión, que se anticipa maratónica, los jefes de bloque acordaron que habrá más de 60 oradores y que la votación podría extenderse hasta la madrugada.

La jornada comenzó con una serie de apartamientos de reglamento para condenar la decisión del Gobierno de impedir el ingreso a la Casa Rosada de un grupo de periodistas, acusados de participar en una campaña de desinformación rusa destinada a desacreditar al gobierno libertario. Sin embargo, esta medida no prosperó, ya que para incluirla en el temario se requería el apoyo de tres cuartos de los presentes, una mayoría que la oposición no posee.

Antes del debate principal, el kirchnerismo intentó sin éxito un pedido de apartamiento para exigir que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondiera por el escándalo relacionado con viajes y propiedades atribuidas. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor y 118 en contra, pero no avanzó debido a que el reglamento exige una mayoría de tres cuartos para tratar temas fuera del temario.

Asimismo, la oposición no logró aprobar el pedido de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) para que Adorni y Karina Milei brinden informes verbales y escritos en el recinto sobre su participación y conocimiento en el caso vinculado al escándalo $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei, quien promovió la criptomoneda en sus redes sociales. La votación cerró con 125 votos a favor y 118 en contra.

Este resultado alimenta las expectativas opositoras de intentar debatir estas cuestiones en futuras sesiones. Ferraro advirtió sobre ciertas ausencias en el debate de este miércoles y aseguró que otros diputados comprometidos con la investigación aportarán los votos necesarios para emplazar a las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelaciones dirigidas a la secretaria general de la Presidencia y al ministro coordinador.

El oficialismo se concentra en la reforma de la ley 26.639, sancionada hace 15 años para proteger glaciares y periglaciares. Si avanza la nueva normativa, serán los gobernadores quienes determinarán si las zonas destinadas a la explotación minera afectan el recurso hídrico.

Además, la ley establece que las provincias aportarán información para elaborar un inventario a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Desde la oposición advirtieron que esta atribución podría derivar en litigios judiciales, ya que la Justicia deberá definir si se cumple con el artículo 41 de la Constitución, que exige la realización de presupuestos mínimos ambientales, y con el artículo 124, que otorga a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales.

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