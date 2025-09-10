Levantaron la suspensión del estadio de Independiente, pero APreViDe le clausuró dos tribunas

La muy buena noticia que esperaba Independiente por estas horas finalmente llegó: la justicia levantó la clausura de su estadio y podrá volver a jugar de local con público, este sábado a las 16.45 ante Banfield por el Torneo Clausura. Pero, siempre hay un ‘pero’. Desde el Gobierno de la Provincia, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), le redujeron el aforo ya que tendrá inhabilitadas las tribunas Pavoni Baja y Alta.

A más de 20 días de la barbarie que se desató en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, que derivó en la cancelación del partido y, posteriormente, en la eliminación del Rojo del certamen, el Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda a cargo de José Luis Arabito aceptó el pedido del fiscal Mariano Zitto y levantó la medida cautelar que había ordenado la clausura del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para jugar con público.

La medida había sido impuesta para poder investigar la escena y determinar las fallas en el operativo de seguridad que permitieron los graves incidentes de la noche del 20 de agosto, que dejaron decenas de heridos por la violencia ejercida desde ambas barras bravas. Por este motivo, la dirigencia del Diablo pidió postergar el partido contra Platense de la fecha 6, el cual quedó pendiente.

Tras la clausura, Independiente trabajó a la par de la APreViDe para desarrollar y definir un nuevo protocolo de seguridad. Se creó un comité especial compuesto por el club de Avellaneda, la AFA, APreViDe, el gobierno bonaerense y la fiscalía interviniente. La semana pasada se dio el primer encuentro entre las partes y, este lunes por la tarde, hubo una nueva reunión.

Así quedó el Libertadores de América tras los incidentes.

El Rojo hizo una presentación, mientras que la entidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires realizó algunos cambios para que fuera aprobado y se pudiera avanzar con el levantamiento de la clausura. El fiscal Zitto dio por cumplidas las exigencias y pidió el levantamiento que finalmente otorgó el juez interviniente en la causa.

El pedido del fiscal Zitto a la Justicia.

De esta manera, luego de la suspensión del partido frente a Platense que estaba previsto para el fin de semana posterior a los incidentes la cancha, Independiente podrá recibir a Banfield en su casa.

La mala noticia es la resolución posterior de APreViDe, que impide la habilitación de las tribunas de los incidentes por al menos dos partidos así como también el ingreso de instrumentos musicales, tirantes, banderas y telones. Son unos 13 mil lugares menos.

En la dirigencia comandada por Néstor Grindetti hay enojo con el gobierno bonaerense porque consideran que se cumplieron con todas las exigencias y avisan que buscarán revertir esta restricción. Por lo pronto, este jueves los hinchas podrán canjear su ingreso a la otra popular y se abrirá también la venta de plateas.

Por su parte, Julio Vaccari intenta que sus dirigidos vuelvan a enfocarse en el fútbol luego de todo lo ocurrido. Kevin Lomónaco estará disponible puesto que le redujeron una fecha de sanción (ya cumplió una ante Instituto) y volverán de sus selecciones Felipe Loyola, Luciano Cabral y Gabriel Avalos.